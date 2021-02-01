Altın işlemlerinde gümüşe dikkat!

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 435,5 liradan işlem görüyor.

Cuma günü dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 434 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya altının ons fiyatına paralel değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 435,5 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 705 lira, Cumhuriyet altını da 2.888 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.865 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de bireysel yatırımcıların geçen hafta GameStop hisselerinde yaptıkları toplu alımların ardından yeni haftada benzer gelişmelerin gümüşte görüldüğünü belirterek, gümüşün onsunda yüzde 7'yi aşan yükselişin görüldüğü, söz konusu artışın altının ons fiyatını da desteklediğini bildirdi. Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydedildi.

Gedik Forex, alıcılı başlayan yeni haftada, ABD vadelilerinin sınırlı yükselişle işlem görüyor olması ve dolar endeksinin yatay seyrinin ons altının hareketini desteklediğini belirtirken, altının seyri açısından gündemin yoğun olduğunu da ekliyor. Analizde, “Ons altın için 1849 - 1835 – 1821 destek noktaları, yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 1872 - 1886 - 1899 direnç noktaları” olarak belirtiliyor.

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde de, ”Ons altında kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor olsa da gümüşte Reddit hücumuyla görülen sert alımlardan altının henüz faydalanamadığı görülüyor. Teknik olarak 1.820 üzerinde kalındığı sürece pozisyonlar korunabilir. 1.820 altında ise aşağı yönlü hareketin hızlanması beklenmelidir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.865 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı ilk direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde alımların hızlanması beklenebilir” deniliyor.