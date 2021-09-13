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Altın fiyatları yükselişte! 13 Eylül son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları 13 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer artışıyla başladı. Serbest piyasada gram altın 490 TL, çeyrek altın ise 800 TL sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları en kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 13 Eylül son dakika alış-satış tablosu...

Ekonomi 13.09.2021, 12:37
Altın fiyatları yükselişte! 13 Eylül son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI 13 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş günü ne kadar? Saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliş yönündeki seyrini sürdürüyor. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika rakamları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. İşte Güncel fiyat tablosu...

GRAM ALTIN FİYATI

485,74

489,17

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

487,78

487,85

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.792,12

1.792,40

ÇEYREK ALTIN FİYATI

780,49

797,68

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.121,82

3.180,81

YARIM ALTIN FİYATI

1.556,03

1.595,28

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.121,82

3.180,81

ATA ALTIN FİYATI

3.204,88

3.285,66

10

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

267,02

320,73

11

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

439,60

456,60

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0