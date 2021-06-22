Altın fiyatları bugün ne kadar? Beklentiler ne yönde?

Altın fiyatları, 22 Haziran Salı gününe oranla yatay seyirde işlemler üzerinden devam ediyor. Altının ons değeri uluslararası piyasalarda düşüş içerisinde olurken, Türkiye’de dolardan ötürü gram altın değerlerinde yükseliş yaşanmakta. 22 Haziran 2021 Salı günü Kapalı Çarşı altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 497 TL, satış 501 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 507 TL. 6 TL düşüş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 812 TL, satış 828 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 838 TL. 9 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.344 TL, satış 3.377 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.416 TL. 39 TL düşüş gerçekleşti.

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Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.624 TL, satış 1.658 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.677 TL.17 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.281 TL, satış 3.314 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.354 TL. 40 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.272 TL, satış 3.305 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.346 TL. 41 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 22 Haziran 2021

Ekonomi uzmanlarının 22 Haziran 2021 Salı altın yorumları: 6 ay verilerine bakıldığında altının ons değeri hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomi reformlarından ötürü dolar gerek ABD’de gerek uluslararası piyasalarda yükselişte olması altının ons değerlerinde baskının artmasına sebep oluyor. Gram altının değeri, dolarla aynı endekste olduğundan ötürü Türkiye’de gram altının hafif yükselişi gözlemlenmekte.