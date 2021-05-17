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Altın, 3 ayın zirvesinde
Altın, 3 ayın zirvesinde

Altın, 3 ayın zirvesinde

Uluslararası piyasalarda spot altın 3 ayın zirvesine çıktı

Ekonomi 17.05.2021, 09:14
Altın, 3 ayın zirvesinde

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 3 ayın zirvesine çıktı. ABD Hazine kağıdı getirilerinin gerilemesi, bazı Asya ülkelerinde Kovid-19 vakalarının artması, kripto paralardaki sert geri çekilme, güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı.

Spot altın fiyatı bu sabah 1853,09 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.

Şu sıralarda da Cuma gününe göre yüzde 0,50 artışla 1852,40 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, piyasalarda gözlerin Çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarında çevrildiği ortamda spot altın fiyatının yukarı hareketi 1876 dolar/ons direncin8e kadar devam ettirebileceğini vurguluyorlar.

1847 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyelinin korunacağını öngören analistler, buranın kırılması halinde ise 1830 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme olabileceğini ifade ediyorlar.

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