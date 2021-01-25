Son Dakika
Alternatif Bank’tan Altına Değer Katan Vadeli Altın Hesap
Alternatif Bank, yatırımlarını altın olarak değerlendirirken vadeli mevduatın getirisinden yararlanmak isteyen müşterilerine Vadeli Altın Hesap ürününü sunuyor.
Ekonomi 25.01.2021, 13:24
4
Altın birikimlerini banka güvencesiyle değerlendirmek isteyen müşteriler, 10 gram ve üzeri miktardaki altın yatırımlarını 32 günden 365 güne kadar değişen vadelerde %1 faiz oranıyla değerlendirebiliyor. Ürünle ilgili detaylı bilgiye bankanın web sitesinden ulaşılabilirken, hesap açılışı Alternatif Bank internet ve mobil bankacılık üzerinden ya da şubelerden gerçekleşiyor.