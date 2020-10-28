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'Algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor'
Bakan Albayrak: "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor. Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken, ekimde yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi."
Ekonomi 28.10.2020, 12:39 28.10.2020, 12:40
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Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.
Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor. Ekonomik güven endeksi eylülde 88,5 iken ekimde yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.
Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020
Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi. pic.twitter.com/2cueCClFDj
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