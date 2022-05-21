Alaşehir Belediyesi 210 bin fide dağıttı

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi ilçedeki üreticilere yerli tohumlardan yetiştirilen 210 bin adet sebze fidesi dağıtarak destek verdi.

Alaşehir Belediyesi, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle zor durumda kalan çiftçilere ücretsiz olarak 210 bin adet sebze fidesi dağıttı. Çiftçilere destek için başlatılan fide dağıtımına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katılarak, çiftçilere fide dağıttı. Akkeçili Mahallesi’nden başlayan fide dağıtımına ihtiyaç sahibi tüm çiftçilere ulaştırılacağı açıklandı.

Alaşehir Belediyesi gerek kendi serasında yerli tohumlardan ürettiği, gerekse Alaşehir’de yerli tohumlardan üretim yapan üreticilerin sebze fidelerini alarak, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Belediye görevlileri mahalle mahalle dolaşarak dağıtımı gerçekleştiriyor. İhtiyaç sahibi çiftçilere domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtılırken üreticiler de belediyenin desteğine teşekkür etti. Üreticiler, mazot, gübre, elektrik gibi girdi maliyetlerinin artması sonucu kendi fidelerini yetiştirmek ve almakta sıkıntı yaşadıkları bir dönemde Alaşehir Belediyesinin ücretsiz sebze fide desteğinin kendilerini bir nebze de olsa rahatlattığını anlatarak Belediye Başkanı Ahmet Ökzücüoğlu’na ve ekiplere teşekkür etti.

Akkeçili Mahallesindeki fide dağıtımına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Yaklaşık 210 bin fidemizi çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Mazot, gübre, zirai ilaç ve kırsal sulamada elektrik fiyatlarının artması fide fiyatlarına da yansıdı. Bir çok çiftçimiz fide alamaz durumdaydı. Bizde bunu gördük. Ata fidelerimizin yaşaması, hem de çiftçilerimize katkı sağlamak amacıyla evlerinin bahçelerine diksinler diye 210 bin fidemizi çiftçilerimize dağıtıyoruz. Üç yıldır dağıttığımız ve gelenek haline getirdiğimiz fide dağıtımı ile inşallah çiftçimiz pazara çıkmadan evlerinin önünden domates, biber ve patlıcanlarını yiyebilecekler." dedi.

(SC-