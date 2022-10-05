Aktaş’ta 7 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı Aktaş Gümrük Kapısı’nda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle tırlar, Türkiye üzerinden Kafkasya’ya geçiş için Aktaş Gümrük Kapısı’nı tercih edince kilometrelerce uzayan kuyruk oluştu. Gümrük kapısına giden yoldaki emniyet şeridine park ederek sırasını bekleyen tırlar, burada 7 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluşturdu.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nın 2016 yılından bu yana hizmet verdiğini ve hareketliliğin her geçen yıl artarak devam etiğini söyledi. Demirci, "Bu yıl Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlardan dolayı yoğunluk oluştu. Savaş devam ettiği sürece bu yoğunluk devam edecek, çünkü deniz trafiği tamamen karaya döndü. Rusya üzerinden giden tırların tamamının Gürcistan üzerinden Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan hattını kullanmalarından dolayı yoğunluk var" dedi.