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Akbulut: “İnovasyon ticarileşmeye yönelik yapılmalı”

Türkiye’de 2020 yılında startup yatırımları 2 milyarı geçti. Yapılan bu yatırımların üretim için önemli olduğuna dikkat çeken Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Yeni yapılan bu yatırımlar önemli. Ancak katma değerli üretimleri yapılan inovasyon çalışmalarının ticarileşmeye yönelik olması gerekiyor” dedi.

Ekonomi 04.03.2021, 09:24
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Akbulut: “İnovasyon ticarileşmeye yönelik yapılmalı”

Türkiye’de 2020 yılında startup yatırımları 2 milyarı geçti. Yapılan bu yatırımların üretim için önemli olduğuna dikkat çeken Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Yeni yapılan bu yatırımlar önemli. Ancak katma değerli üretimleri yapılan inovasyon çalışmalarının ticarileşmeye yönelik olması gerekiyor” dedi.

Reel sektör ve kamu kurumları katma değerli üretimlerin artması adına birçok alanda çeşitli destekler veriyor. Bu doğrultuda 2020 yılında startup yatırımlarının arttığını anımsatan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, yapılan yatırımların ve geliştirilen ürünlerin reel sektördeki ihtiyaçlara yönelik geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Buna ilave girişimcilere mentorlük desteği de verilmesi gerektiğini anlatan Akbulut, “Girişim ekosistemine yeni giren yatırımcılara mentorlük desteği verilmesi hem zaman hem katma değerli üretim hem de ticarileşme süreçlerinin hızla ilerlemesine katkıda bulunacaktır. Özellikle günlük ihtiyaçların tespitine yönelik ürün geliştiren birçok kişi bu süreci projelendirmeye döküyor. Pazar araştırması ve fizibilite çalışması yapılmayan ve o anlık oluşan sorunu çözmeye yönelik geliştirilen fikir veya ürün maalesef ticarileşme aşamasına gelmeden sadece rafta kalıyor. Bu bağlamda inovasyon çalışmalarının reel sektördeki ihtiyaçların göz önüne alınarak yapılması gerekiyor. Böylece ürünün ticarileşme süreci de hızlanmış olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Ticarileşme potansiyeli yüksek olan ürünler seçilmeli”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı birçok kurumun startup’lara önemli destekler verdiğine dikkat çeken Cumhur Akbulut, “Burada verilen desteklerde ürünün ticarileşme kriterine önem verilmeli. Özellikle ticarileşme potansiyeli yüksek olan katma değerli teknolojilere yönelik verilen desteklerle diğer teşvikler arasında bir ayrım yapılmalı. Böylece yapılan üretimler neticesinde ticarileşme potansiyeli yüksek olan ürünler ön plana çıkacaktır” diye konuştu. 2020 yılında sadece patent alanında yüzde 1’lik artış yakalandığını anlatan Akbulut, “Yeni girişimcilerin yapmış oldukları katma değerli üretimleri sınai mülkiyet haklarıyla koruma altına alması bu rakamın 2021’de artmasında etkili olacaktır” diye konuştu.

“Yazılımlarda koruma altına alınabilir”

Türkiye startup Yatırımları’na ilişkin paylaşılan bir rapora yönelik değerlendirmelerde bulunan Akbulut şunları söyledi: “Raporda oyun sektör önemli bir başarıya imza attı. Buradaki sektör temsilcilerinin geliştirdikleri yazılımları fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla koruma altına alması değer üstüne değer katan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye girişim ekosisteminde yaşanan gelişimi yansıtan raporda mobil oyunlara ve dijital eğlence platformlarına olan yatırımcı ilgisinin artması dikkat çekiyor” diye konuştu.
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