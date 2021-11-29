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Akbank, Global AI Hub’ın Ulusal Eğitim Partneri oldu

- Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa:- "Global AI Hub’ın «10million.AI» projesi Türkiye’de 500 bin, dünyada da toplam 10 milyon kişiye geleceğin yetkinliklerini kazandırmayı hedefleyen bir proje ve biz de halihazırda bu projeye ulusal eğitim partneri olarak destek veren ilk ve tek bankayız"

Ekonomi 29.11.2021, 14:07
Akbank, Global AI Hub’ın Ulusal Eğitim Partneri oldu

İSTANBUL (AA) - Akbank, Global AI Hub tarafından başlatılan "«10million.AI»" projesinin, Ulusal Eğitim Partnerleri arasına katıldı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, dijitalleşen dünyada yapay zeka teknolojileri ile ilgili farkındalık ve okuryazarlık seviyesinin artırılması, katma değerli projeler ile ekosisteme katkıda bulunulması ve geleceğin iş dünyasına hazırlanılabilmesi adına İsviçre merkezli Global AI Hub öncülüğünde dünya çapında yürütülen «10million.AI» projesini, Ulusal Eğitim Partneri olarak destekliyor.

Türkiye’de üç yılda 250 bini kadın olmak üzere 500 bin gencin yapay zekâ, veri ve robotik gibi alanlarda nitelikli eğitime ulaşmasını hedefleyen «10million.AI» projesi kapsamında, Global AI Hub ve Akbank Gençlik Akademisi iş birliği ile iki ayda üç farklı eğitim programı gerçekleştirilerek 13 binden fazla gence ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, bu iş birliği ile hedeflerinin yapay zeka, veri ve robotik gibi alanlarda Türkiye’deki gençleri, lider teknoloji şirketlerinin katkılarıyla Global AI Hub tarafından hazırlanmış yüksek kaliteli eğitim ve içeriklerle buluşturmak olduğunu belirtti.

Anapa, şunları kaydetti:

"Yeni nesil bankacılık vizyonu ve geleceğin bankacılığı konusunda yaptığımız çalışmalarla öne çıkan bir banka olarak, yarının liderleri olacak gençlerin gelişim yolculuklarının bir parçası olmayı ve onlara geleceğin yetkinliklerini şimdiden kazandırmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bankamız bünyesinde bu yılın başında hayata geçirdiğimiz Akbank Gençlik Akademisi ile bir yandan eğitimlerimizi sürdürürken bir yandan da eğitim içeriklerimizi güçlendirecek, global partnerlerle iş birliklerine hız verdik. Global AI Hub’ın «10million.AI» projesi Türkiye’de 500 bin, dünyada da toplam 10 milyon kişiye geleceğin yetkinliklerini kazandırmayı hedefleyen bir proje ve biz de halihazırda bu projeye ulusal eğitim partneri olarak destek veren ilk ve tek bankayız. Bu projeyi kadınların teknoloji alanında daha da fazla yer bulmasına yönelik önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

- "Daha fazla gence eğitim fırsatı sunmayı hedefliyoruz"

Global AI Hub ile belirledikleri eğitim programını ortak bir takvimle yürüttüklerinin altını çizen Anapa, "Proje kapsamında Global AI Hub tarafından hazırlanan Veri Görselleştirme ve Versiyon Kontrol Sistemleri eğitimleri ilk kez Akbank Gençlik Akademisi iş birliğiyle verildi ve büyük ilgi gördü. Eylül sonu itibarıyla 13 binden fazla genç bu eğitimleri aldı. Katılımcıların yüzde 70’i öğrenci, geri kalanı ise yeni mezunlardı. Eğitimlere teknik konular ağırlıkta olduğu için daha çok bilgisayar ve yazılım mühendisliği gibi bölümlerden öğrenciler katıldı.Tüm Türkiye’de yarısı kadın olmak üzere 500 bin gence ulaşmayı ve Türkiye’de yapay zekâ okuryazarlığı oranını 3 yılda dünya ölçeğinde en üst seviyeye çıkartmayı hedefleyen, İsviçre standartlarında sertifikasyon fırsatı sunan «10million.AI» projesini Ulusal Eğitim Partneri olarak desteklemekten dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda daha fazla gence eğitim fırsatı sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Global AI Hub Global Partnerlikler yöneticisi Bengü Vefa da söz konusu eğitim ve farkındalık seferberliği kapsamında Nijerya, Hindistan, Pakistan, İsviçre, Almanya, Türkiye gibi birçok ülkede yüksek kaliteli eğitimlerin ücretsiz bir şekilde milyonlarca yeteneğin ulaşımına açıldığını belirtti. «10million.AI» projesi çerçevesinde dünya çapında 10 milyon insanı eğitmeyi ve iş olanakları ile buluşmalarına destek vermeyi hedeflediklerini kaydeden Vefa, şöyle devam etti:

"Bu inisiyatifin Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya rol model olmasını sağlamak en büyük isteğimiz. Bu amaçla dijital platform desteği ve çok sayıda kişiye yüksek kaliteli eğitim ve montörlük sağlamak için hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Türkiye'de hedefimiz 250 bini kadın olmak üzere 500 bin insanı eğitmek. Bu eğitim ve farkındalık seferberliği ile Türkiye’deki yapay zekâ okuryazarlığı oranını küresel ölçekte en üst seviyeye çıkartmak, yapay zekâ ve dijitalleşme alanlarında kadınların mobilizasyonunu dünyada ilk sıralara yerleştirmek ve ülkenin kalkınması ve yeteneklerin gelişmesine katkı sağlamak hedefleniyor. Bu iki unsur da Türkiye’nin yapay zekâ yatırımcıları, hızlı büyüyen startuplar ve teknoloji devleri için bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlayacaktır. Global AI Hub olarak Akbank ile yarattığımız örnek başarı hikayesini çok değerli buluyorum. Tüm partnerlerimiz ve destekçilerimiz ile ülkemiz için bir başarı hikayesi yaratmak istiyoruz.”

#Akbank Gençlik Akademisi #Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa
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