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ABD-ÇİN GERİLİMİ RAHATSIZLIK YARATIYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “ABD-Çin gerilimi rahatsızlık yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD-ÇİN GERİLİMİ RAHATSIZLIK YARATIYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “ABD-Çin gerilimi rahatsızlık yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

22 Mayıs 2020 Cuma 09:27
2011 Okunma
ABD-ÇİN GERİLİMİ RAHATSIZLIK YARATIYOR

Çin’in yarı özerk Hong Kong üzerindeki kontrolünü arttırmak için ulusal güvenlik tasarısı hazırladığına yönelik haber akışı pandemi nedeniyle halihazırda gergin olan ABD-Çin ilişkilerine daha fazla zarar verebileceği için piyasalarda rahatsızlık yaratıyor. ABD Başkanı Trump tasarının yasalaşması durumunda güçlü şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. Bölgeden gelen haber akışı gündemin ilk sırasına otururken haftanın son işlem gününde konu hakkındaki gelişmelerin varlık fiyatlarının performansında belirleyici olacağını düşünüyoruz.

Öte yanda TCMB dün gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilere paralel olarak 50 baz puan indirerek %8,75'ten %8,25’e düşürdü. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme faiz oranlarını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlediği için kararın ardından gecelik borç alma faizi %6,75, gecelik borç verme faizi %9,75 olurken, haftalık repo faizinin 300 baz puan üzerinde olan geç likidite penceresi faizi ise %11,25 seviyesine gerilemiş oldu. TCMB böylece Temmuz 2019’dan bu yana son dokuz toplantısında faizlerde toplam 1575 baz puan indirim yapmış oldu. Toplantı sonrasında yayımladığı metinde enflasyon beklentileri ve iç talep koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon gösterge eğilimlerinin ılımlı seyrettiğine dikkat çeken TCMB’nin verdiği mesajlar koşulların lehte kalmaya devam etmesi durumunda ölçülü faiz indirimlerine kapının açık olduğuna yönelik sinyaller veriyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul’da yukarı yönlü hareket alanı korunuyor. Türkiye de dâhil olmak üzere ekonomilerin küresel ölçekte kademeli olarak yeniden açılmaya başlaması hisse senetleri için en zayıf aylardan bir olan Mayıs ayının - ekonomilerdeki aşağı yönlü riskler sürüyor olsa da - bu kez daha ılımlı geçmesini sağlıyor. Bu kapsamda son on Mayıs’ın sekizini eksi bölgede tamamlayan BIST-100 endeksinin ayın başından bu yana %1,5 değer kazanımı ile seyrettiğini görüyoruz. Bu durum endeksin teknik görünümüne de yansırken yukarıda 104.500 noktasını ana hedef olarak görmeye devam ediyoruz. Ancak gerek yatırımcıların 4 günlük tatil öncesinde risk almaya sıcak bakmama ihtimalleri gerekse ABD-Çin gerilimi endeksi baskı altında tutabilecek gelişmeler olarak öne çıkıyor.

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD-AS

Regresyon

ARCLK

AL

AL

AL

AL

TAVHL

AL

AL

AL

AL

ECB Nisan ayında gerçekleştirdiği toplantısının tutanaklarını bugün açıklayacak. Hatırlanacağı gibi ECB son toplantısında Euro Bölgesi finansal sisteminde likidite şartlarına destek olmak üzere bankalar için yeni bir pandemi refinansman operasyonu (PELTRO) başlatırken vadeleri Haziran ve Eylül 2021 arasında olacak 7 PELTRO operasyonu düzenleneceğini açıklamıştı. Tarihsel olarak tutanaklarda yeni bir mesaj verilmediğini düşünürsek bu kez de farklı bir tablo oluşmasını beklemiyoruz. Diğer taraftan paritenin zaman zaman 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1,1015 seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Ancak küresel konjonktür göz önünde bulundurulduğunda bu seviyenin güçlü bir şekilde kırılmasının çok kolay olmadığını düşünüyoruz.

USD/TL PPK kararları sonrasında kazanımlarını koruyor. PPK toplantısı öncesinde 6,81’in üzerine yükselen USD/TL TCMB’nin uzun bir ardan sonra ilk kez piyasa beklentisine paralel bir adım atmasının ardından yeniden 6,80’in altına geriledi. Teknik açıdan baktığımızda bu seviyenin altında kalınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Öyle ki RSI’ın yıl içindeki en düşük seviyelere yakın seyretmesi küresel risk iştahında bozulma olması durumunda bunun tüm gelişmekte olan ülke para birimlerine olduğu gibi TL’ye yansımalarının da negatif olabileceğine yönelik sinyaller veriyor. Bu noktada haftalık kapanışın 6,80’in altında yapılması rahatlatıcı bir zemin yaratacaktır.

Ons altın haftayı zayıf tamamlıyor. Ons altın son iki haftadaki güçlü yükselişinin ardından volatilitenin yüksek seyrettiği haftayı değer kaybı ile tamamlamaya yakın görünüyor. Öyle ki hafta içinde 1750 doların üzerine doğru denemeler görsek de risk iştahının küresel ölçekte daha ılımlı seyretmesi özellikle güvenli liman özelliği ile öne çıkan altının anlamlı bir destek bulmasına çok fazla izin vermedi. Haftanın son işlem gününde olası geri çekilmelerin 1720 doların üzerinde karşılanıp karşılanmayacağını izleyeceğiz. Kapanışın bu seviyenin üzerinde yapılması gelecek hafta için - iyimser olmasa da - ılımlı bir sinyal olacaktır.

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