ABD-ÇİN GERİLİMİ RAHATSIZLIK YARATIYOR

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Ons altın haftayı zayıf tamamlıyor. Ons altın son iki haftadaki güçlü yükselişinin ardından volatilitenin yüksek seyrettiği haftayı değer kaybı ile tamamlamaya yakın görünüyor. Öyle ki hafta içinde 1750 doların üzerine doğru denemeler görsek de risk iştahının küresel ölçekte daha ılımlı seyretmesi özellikle güvenli liman özelliği ile öne çıkan altının anlamlı bir destek bulmasına çok fazla izin vermedi. Haftanın son işlem gününde olası geri çekilmelerin 1720 doların üzerinde karşılanıp karşılanmayacağını izleyeceğiz. Kapanışın bu seviyenin üzerinde yapılması gelecek hafta için - iyimser olmasa da - ılımlı bir sinyal olacaktır.