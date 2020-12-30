570 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandı

Türkiye’de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim 2020 yılında rekor kırarken, Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerindeki yıllık yeşil enerji üretimi geçen yıla göre yüzde 45 artışla bin 730 GWh’e çıktı. 570 bin hanenin enerjisi şirketin santrallerinden karşılandı.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji’nin tamamı yerli enerji santrallerinden 2020 yılı elektrik üretimi yüzde 45 artış gösterdi. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, 2020 yılında rüzgar ve güneşteki hava şartlarının enerji üretimine uygunluğunun yanı sıra devreye aldıkları yeni yatırımlar ile önemli bir büyümeye imza attıklarını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde rekor kırılırken, toplam enerji üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı temiz enerjiden karşılandı. Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji platformu olarak rüzgar, güneş ve su kaynaklarından 706 MW’lık dengeli bir üretim portföyü oluşturan Akfen Yenilenebilir Enerji’nin geçen yıl bin 193 GWh olan enerji üretimi, 2020 yılında yüzde 45’lik artışla bin 730 GWh’a çıktı. Meydana gelen artışta özellikle rüzgar ve güneşteki hava şartlarının uygunluğunun yanı sıra Malatya’daki 13 MW’lık IOTA güneş ile Osmaniye’deki 80 MW kurulu güce sahip Sarıtepe-Demirciler rüzgar enerji santrali projelerinin de şirketin portföyüne katılması etkili oldu. Şirkete ait santrallerden 570 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacı kadar yeşil enerji sağlandı.

Rüzgar ve güneşteki hava şartları etkili oldu

Şirketin bin 730 GWh’lık üretiminin 600,4 GWh’ı hidroelektrik santralleri (HES), 182,8 GWh’ı güneş enerji santralleri (GES) ve 946,9 GWh’ı da rüzgar enerji santrallerinden (RES) geldi. Şirketin yatırımlarının olduğu bölgelerde güneşli ve rüzgarlı geçen günler nedeniyle GES’lerdeki üretim yüzde 10, RES’lerdeki üretim ise yüzde 16 seviyesinde arttı. Öte yandan düşük yağış oranları ve yılın son çeyreğinde etkisini artıran kuraklık nedeniyle hidroelektrik santral üretiminde yüzde 11’lik düşüş meydana geldi.

Kayrıl Karabeyoğlu, Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji platformu olarak yatırımlarına devam ettiklerini belirtti. Karabeyoğlu, “706 MW’lık kurulu gücümüz ile 2020 yılında bin 730 GWh’lik elektrik üretimine imza attık. Rüzgar ve güneşteki uygun hava şartları ile birlikte portföyümüze eklediğimiz yeni yatırımlar bu büyümeyi ortaya koydu. 570 bin hanenin enerji ihtiyacını bu ülkenin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladığımız için mutluluk taşıyoruz” ifadelerini kullandı.