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25 yıllık aranın ardından Libya’dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir’e ulaştı

25 yıllık aranın ardından Türkiye-Libya arasında başlatılan yolcu gemi seferlerinde ilk gemi İzmir’e ulaşarak Alsancak Limanı’na demirledi. Haftada bir kez olarak sürdürülecek gemi seferlerinden ilkinde 112 yolcu İzmir’e geldi. Gemi seferlerine Libya vatandaşlarından yoğun talep olduğu ifade edildi.

Ekonomi 05.12.2021, 13:49 05.12.2021, 14:33
25 yıllık aranın ardından Libya’dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir’e ulaştı

25 yıllık aranın ardından Türkiye-Libya arasında başlatılan yolcu gemi seferlerinde ilk gemi İzmir’e ulaşarak Alsancak Limanı’na demirledi. Haftada bir kez olarak sürdürülecek gemi seferlerinden ilkinde 112 yolcu İzmir’e geldi. Gemi seferlerine Libya vatandaşlarından yoğun talep olduğu ifade edildi.

Libya ile Türkiye arasında yolculu gemi seferleri 25 yıl aradan sonra tekrar başladı. Çarşamba günü Libya’nın Misrata kentinden denize aşılan gemi, bugün saat 09.00 sıralarında İzmir’e ulaştı. Kevalay Queen isimli 810 yolcu, 370 araç ve bin 700 ton yük taşıyabilen gemi, içerisinde bulunan 112 yolcusuyla Alsancak Limanı’na demirledi. Gemi içerisinden bulunan yolculara ilk olarak PCR testi uygulandı. Testlerin sonuçlanmasının ardından yolcular, limandan ayrılarak konaklayacakları otellere ayrıldı. Türkiye-Libya arasında gemi seferlerinin haftada bir kez olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mustafa Karanfil: “Libya, Afrika’nın anahtarı konumunda”

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye-Libya ilişkilerinin 500 yıla dayandığını belirterek, “Libya ile hem deniz yetki anlaşması hem de askeri iş birliği anlaşması yapılmıştı. Biz de iş adamları olarak bu yolcu gemisi seferlerinin başlaması için karar verdik. Libya’da kamu ve özel sektör iş birliği ile bu proje geliştirildi. Özellikle turizm, ticaret ve kültür anlamında çok faydalı bir proje. Bu projeyle iki ülkenin 500 yıllık kardeşliğini canlandıracağız. Libya ile bu sene ticari hacmimiz 2.6 milyar dolar seviyelerinde. Bunun yıl sonunda 3 milyar doları aşacağını düşünüyoruz. 7 milyon nüfuslu Libya, 300 milyona hitap ediyor. Libya, Afrika’nın anahtarı konumunda. Bizim hedefimiz ise 10 milyar doların üstündedir. Şu anda bu hedefler için ilk gemi seferi yapmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Libya vatandaşlarından talep fazla, seferler artacak

Libya Kevalay Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mecihi de Türkiye’de olmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, “25 yıl sonra bu seferleri yeniden başlatmanın gururunu yaşıyoruz. 3 gün önce gemi Libya’dan hareket ettiği zaman bir bayram havası yaşandı. Biz bu ilişkileri en yüksek seviyeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda haftada bir sefer yapacağız ama muhtemelen yaz aylarına doğru Libya’daki taleplere göre bu seferleri daha da sıklaştıracağız inşallah. Libya’da oldukça talep var ve Libya vatandaşlarının tamamı bu konudan haberdar. Kimileri turistik kimileri de ticari amaçla Türkiye’ye gelmek istiyor. Şu anda 810 yolcu, 370 araç ve bin 700 ton kargo kapasiteli ilk gemimiz ulaştı. Şu anda 112 yolcu İzmir’e geldi ancak biz bunu deneme seferi olarak gördüğümüzden dolayı sınır koymuştuk. Önümüzdeki seferler de tam kapasiteye ulaşacağız” dedi.

Yolcular seyahatten memnun

Yolculardan Fayiz Sayyari, Trablus şehrinden geldiğini söyleyerek, “Daha önce İstanbul’a gelmiştim. İzmir de çok güzel bir şehir. Burada 1 hafta boyunca gezeceğiz. Yolculuğumuz sırasında biraz rüzgar vardı ama genel olarak çok güzel geçti. Libya’da internet üzerinden ticaret yapıyorum. Biraz da ticaret için buraya geldim” dedi.

Musab Afgali isimli bir diğer yolcu ise ailesiyle beraber turistik gezi için İzmir’e geldiğini söyleyerek, “5 kişi geldik. İlk defa İzmir’e geliyoruz. Alışveriş yapacağız, gezeceğiz” diye konuştu.

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