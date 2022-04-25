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25 Nisan Güncel Benzin Ve Motorin Fiyatları
Benzin ve motorin fiyatlarına bugün (25 Nisan 2022) bir indirim gelmedi. Geçtiğimiz hafta 107 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol fiyatları güne 105 dolara kadar geriledi. Peki haftanın ilk iş gününde benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Ekonomi 25.04.2022, 11:34 25.04.2022, 11:37
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 25 NİSAN 2022
İSTANBUL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,01 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,03 TL
İZMİR
İzmir'de benzin litre fiyatı 19,11 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,101 TL
ANKARA
Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,11 TL