11. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından düzenlenen 11. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Dokuma kumaşın değerini ortaya koyan, tasarımcı adayları ve tasarımcılar için özgür ve yenilikçi bir ruh oluşturmalarını sağlayan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın 11. finali, 2 Aralık 2022 tarihinde Adana Hilton Otel’de gerçekleşti. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın final gecesi, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı ve ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Sektör temsilcilerinin de katılım sağladığı bu gecede büyük bir heyecan yaşandı.

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı ve ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, 11. kez düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’na dair heyecanını paylaşarak; “Tekstil ve hazır giyim sektörü dünyada 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahiptir. 2025 yılının sonunda ise yaklaşık 2,5 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Türkiyemiz tekstil ve hazır giyim sektörleri için önemli bir marka ve üretim merkezi haline gelmiştir. Yıllık 30 milyar doları aşan ihracatı, 1,5 milyona yaklaşan istihdamı ve ticaret fazlası veren entegre üretim yapımız ile ülkemiz için lokomotif bir sektördür. Yakın gelecekte bu sektör için 60 milyar dolarları konuşuyor olacağız. Adana ili olarak 2021 yılında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık gerçekleştirdiğimiz ihracatı, 2022 yılında 3 milyar dolara çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Üretim ve ihracat odaklı ekonomi modelimiz ile Türkiye, önümüzdeki dönemde sadece Avrupa’nın değil, tüm dünyanın üretim merkezlerinden biri olacaktır.” dedi.

ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, yaptığı açıklamada; “1939 yılında Çukurova Pamuk İhracatçıları Birliği olarak çıktığımız bu yolda, ATHİB olarak, 2021 yılında 1,2 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaştık. 2021 yılında siz değerli üyelerimiz sayesinde 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Bu başarıyı devam ettirmemize yardımcı olacak genç neslin yolunu açmak adına düzenlediğimiz yarışmamızın heyecanını hep birlikte paylaşacağız. Sanayinin, yetkin insan gücünün ve teknoloji birlikteliğinin vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. İhracatımızın katma değerini artıracak tasarımları ortaya koyan gençlerimizi destekliyor ve onlarla beraber büyüyeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe; “Üretim ve ihracat Türkiye ekonomisinin lokomotifidir. Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için daha çok üretmek, ürettiklerimize değer katmak ve daha çok ihracat yapmak durumundayız. İhracatta son iki yılda büyük bir ivme yakaladık. 2021 yılını 225 milyar dolarla %30’un üzerinde bir büyümeyle tamamladık. 2022 Kasım ayında tüm kasım ayları içerisinde en yüksek rakamlara ulaştı; 1 ayda 21,9 milyar dolar ihracat yapıldı. 12 ay içerisinde 252 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren bir ihracat ailesi, bir Türkiye’den bahsediyoruz” derken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem tasarım olarak hem inovatif olarak farklı çalışmalara imza atıyoruz. Şunu biliyoruz ki; eğer bizler gençlerimizi düşünceleriyle, fikirleriyle ve tasarımlarıyla sektörlere taşıyabilirsek, önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük başarılara beraber imza atarız.”

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban; “Ülkemizde pamuğun, üretildiği andan, kumaşa dönüşmesine dek tüm yolculuğuna değer katan Adana şehrimize bu değerli tasarım yarışmasının da sektörü büyüterek yeni açılımlar sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ihracat şampiyonları ödül töreniyle AKİB üzerinden Adana ilinde 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma ile ATHİB üzerinden 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma açıklandı. Açıklanan firmalara plaket takdim edildi. AKİB Adana ili ve ATHİB üzerinden 2021 yılında en çok ihracat yapan 1. firma SASA DIŞ TİC.A.Ş. olarak açıklandı.

Büyük emeklerle geleceğe yön verecek tasarımların hazırlandığı yarışma podyumunda kumaş defilesi gerçekleşti. Dokuma atölyelerinde hikayesi başlayan kumaşlar, tasarımcıların hayal gücüyle buluştu. 10 finaliste ait birbirinden farklı temalardan izler taşıyan dokuma kumaş tasarımları jürinin değerlendirmesine sunuldu. Yarışmanın Koordinatörlüğünü ve Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Nuray Bıyıklı, Sanat Yönetmenliği ve Koreografisini Yasin Soy üstlendi. Dr. Öğretim Üyesi Nuray Bıyıklı; yarışma heyecanını dile getirdi. “ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması kazanımları çok yüksek olan bir öğrenci yarışmasıdır. 11 yıldır ülkemizin her üniversitesinden tekstil ve moda tasarımı öğrencisinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanarak özenle planlanmakta ve yürütülmektedir. Her yıl tekstil alanında tasarım eğitimine devam eden 10 finalist birlik üyesi firmalarda, deneyimli ve alanında uzman mentörler eşliğinde, kendilerine ait tasarımların üretiminin başından sonuna birebir yer alarak ciddi bir işletme deneyimi kazanmaktadır. Tasarım öğrencisi için işletme deneyimi oldukça önemlidir. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması her yönüyle ülkemizin tekstil ve moda sektörünün tasarım ve tasarımcı gelişimine değerli katkı sağlamaktadır” dedi.

Moda Tasarımcısı Özlem Kaya, yarışma sürecinde yaşadıklarını ve duygularını paylaştı: “Neredeyse başından beri jüri üyesi olarak bulunduğum bu değerli organizasyonda birbirinden yenilikçi tasarım kumaşları hayata geçirmek benim için oldukça değerliydi; ayrı bir manevi değeri de vardı. Bu yıl düzenlenen 11. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda da mutluluğumun ekstrası bu... Tüm bunların yanı sıra, sektöre doğru isimler kazandıran ve gerçek bir kumaş tasarım yarışması olan Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın bir parçası olduğum için çok mutluyum.” dedi.

Yarışma final gecesinde heyecan dolu anlar yaşandı

Birbirinden değerli ve gösterişli tasarımlarla kumaş defilesinin ardından jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle yarışmanın kazananları ve yardımcı tasarımcı olarak iş imkânı sunulacak Koton özel ödülüyle birlikte üç ay boyunca staj imkânı sağlanacak LC Waikiki özel ödülü açıklandı.

“Androgyne” teması ile “Esra Hatice Dikmen” yardımcı tasarımcı olarak iş imkânı sunulan Koton özel ödülünü almaya, “Biyofili” temasıyla “Özge Güneş” 3 ay staj yapma imkânı verilen LC Waikiki özel ödülünü almaya hak kazandı.

Yarışmada birinciliği “Lichenes” teması ile “Esra Bekiroğlu”, ikinciliği “Doğanın Renkleri” teması ile “Hamide Çelik” ve üçüncülüğü “Kendiliğinden” teması ile “Eylem Barin” kazandı.

Finalistler arasında dereceye layık görülen tasarımcılardan, birinciye 100.000 TL ve Yabancı Dil Eğitim Bursu, ikinciye 75.000 TL, üçüncüye 50.000 TL para ödülü verilecek. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın en önemli ödülü ise; Ticaret Bakanlığımızca, dereceye giren finalistimize yurt dışında iki yıl eğitim imkânı sağlanacak.

Dereceye girmeye hak kazanan tüm finalistler Masaüstü Armürlü Dokuma Tezgâhı ve 10 finalistimize, eğitim gördüğü üniversitenin ilgili bölümünden bir öğretim üyesiyle birlikte Uluslararası bir Tekstil Fuarı’na katılma imkânı sağlanacak.