Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bugün 4. toplantısını Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriyor. Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Toplantının gündeminde Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK), kurumların dış finansman kullanım kapasitesi, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması maddeleri öncelikli olarak ele alınacak.

Toplantı basına kapalı şekilde devam ediyor.