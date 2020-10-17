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'Ata tohumları gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras'

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, ata tohumlarının gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyleyerek, “Bu öngörüden yola çıkarak ‘Reis Bakliyat Köyü’ adını verdiğimiz projemizi hayata geçirdik” dedi.

Ekim 2020 17.10.2020, 13:06
2005
'Ata tohumları gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras'

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#reis #gıda #Mehmet Reis #ata tohumları #Tarım
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