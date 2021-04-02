Ziya Selçuk: Önceliğimiz yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÖNCELİĞİMİZ YÜZ YÜZE EĞİTİM"

Salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze eğitime katılımı arttırmayı hedeflediklerini belirten Selçuk, “2 Mart’tan sonra okulların açılması ile beraber, anlık olarak bu dinamik süreci izliyoruz, takip ediyoruz. Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında, ilkokullarda yüzde 80’lerin üzerinde katılım söz konusu, ortaokullarda yüzde 76 civarında bir katılım var, liselerde ise yüzde 70 civarında bir katılım var. Bizim en önemli önceliğimiz okullarda yüz yüze eğitim, okullara devam konusunda artı devam ediyor.” dedi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ÇOK DAHA YÜKSEK KATILIMLI ŞEKİLDE DEVAM EDELİM"