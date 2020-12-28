Yüz yüze eğitim 15 Şubat 2021'e kadar ertelendi

Yüz yüze eğitimin hangi tarihe kadar ertelendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bilindiği üzere, 2020-2021 eğitim öğretim yılı, online şekilde başlamış daha sonra kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmiş ancak artan vakalar nedeni ile yeniden online şekilde sürmüştü. İşte, yüz yüze eğitimin ertelendiği tarih bilgisi...



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.



Türkiye'de corona virüsü (koronavirüs) vakalarının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitime ara verilmişti.