YTB’den yurt dışındaki vatandaşlar için 5 ayrı burs programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), her yıl olduğu gibi yurt dışında yaşayan vatandaşları desteklemek ve başarılı gençleri ödüllendirmek amacıyla 5 farklı alanda burs programları ilan etti.

YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katkı sağlamak ve başarılarını desteklemek amacıyla her yıl farklı alanlarda burs programları ilan ediyor. Türk toplumunun bulundukları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılmalarına yardımcı olan programlar aynı zamanda Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine büyük katkı sağlıyor. YTB her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 ayrı burs programı ilan etti.

Türkçe’nin ve Türk kültürünün öğretilmesine büyük katkı

Yurt dışındaki çocuk yaştaki vatandaşlara ana dillerini ve kültürünü öğretecek insan kaynağının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" geliştirildi.

Programa yurt dışında oturum hakkına sahip 40 yaşından gün almamış Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve çifte vatandaşlar başvurabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar aldıkları eğitimlerin ardından yaşadıkları ülkelere giderek Türkçe’nin ve Türk kültürünün öğretilmesinde çalışmalar yürüten kurumlarda önemli rol oynayacak.

Başarılı gençler ödüllendiriliyor

Yurt dışında yaşayan gençlerin lise eğitim başarılarını ödüllendirmek ve gelecek nesilleri teşvik etmek amacıyla YTB, “Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursları” programını oluşturdu. Bulundukları ülkelerin liselerinde bitirme sınavlarını başarılı olarak tamamlayanlar ile bitirme sınavı olmayan ülkelerde lise diploması bulunanlar bu programa başvurabilecek. Başvuranlar arasından en başarılı not ortalamasına sahip öğrencilere burs takdim edilecek.

Yurt dışında yaşayan fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşerî bilimler alanında lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olan (mezuniyetin üzerinden en fazla 1 yıl geçen) ya da burs başvuruları tamamlanana kadar mezun olabilecek durumda olup bulundukları ülkelerin not sisteminde minimum yüzde 80 başarılı olan vatandaşlar ve mavi kart sahipleri de “Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları” kapsamında desteklenecek.

Tez ve araştırmalara önemli destek

Bunun yanında yurt dışında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı, tez aşamasında ya da tez aşamasına geçmek üzere olan vatandaşlar ise "Yurt Dışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursu" programından yararlanabilecek. Adaylardan; Eğitim, Kimlik, Kültür ve Aidiyet Araştırmaları, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk, Göç Araştırmaları, Ayrımcılık ve Hak İhlalleri, Dini Haklar, Dini Eğitim, Avrupa ve İslam, Medya ve Kültürel Çalışmalar, Kültür, Tarih, Sanat ve Edebiyat Araştırmaları, Psikoloji, Sosyoloji ve Pedagoji konu alanlarında tez yazmaları istenecek.

Aile ve sosyal hizmetler konusundaki mesleki sertifikalar desteklenecek

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara aile ve sosyal hizmetler konusunda danışmanlık yapacak insan kaynağının yetişmesi için YTB tarafından "Aile ve Sosyal Hizmet Uzmanlık Burs Programı" hayata geçiriliyor. Bu çerçevede pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzmanlığı, heilpraktiker, gerontoloji vb. üniversite eğitimi almış uzmanların terapi ya da danışmanlık gibi özel alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayacak mesleki sertifika programları desteklenecek.

Ne zamana kadar ve nasıl başvurabilirim?

“Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursları”, "Yurt Dışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursu", "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı” ve “Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları” programına son başvuru tarihi 15 Ağustos 2021 olarak belirlenirken, “Aile ve Sosyal Hizmet Uzmanlık Burs Programına” başvurular ise 20 Mayıs tarihinde son buluyor.

Programlara ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru şartları “https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/” adresinde yer alıyor.

Programlara başvurular ise “https://basvuru.ytb.gov.tr/” linki üzerinden online olarak alınıyor.