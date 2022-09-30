YÖK Başkanı Özvar açıkladı: 'İptal edilen KPSS'de ön inceleme tamamlandı'

YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS'nin devam eden soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ön incelemenin başlatıldığını ve neticelendirildiğini kaydeden Özvar, "Bugün, genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. Sonuçlandığı ifade etmem mümkün şu anda" ifadelerini kullandı.

SKANDAL TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE DÜŞTÜ

Soruların sızdırıldığı iddia edilen söz konusu yayınevlerine polis ekipleri baskın yaparak çok sayıda materyali ele geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılırken söz konusu skandalın ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün de Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınmıştı.

ÖN İNCELEME TAMAMLANDI

YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen 2022-KPSS Lisans Sınavı’na ilişkin soruşturmada ön incelemenin tamamlandığını ifade etti. Devam eden soruşturmaya ilişkin konuşan Özvar, "Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. Sonuçlandığı ifade etmem mümkün şu anda" ifadelerini kullandı.