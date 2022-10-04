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YÖK Başkanı Erol Özvar: "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Gereğini yapacağımızı ifade edelim"
YÖK Başkanı Erol Özvar: "(İptal edilen KPSS ile ilgili) Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim."
Eğitim 04.10.2022, 17:02
YÖK Başkanı Erol Özvar: "(İptal edilen KPSS ile ilgili) Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim."