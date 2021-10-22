Son Dakika
Leyleklerin yuva yapması nedeniyle yenileme çalışmaları ertelenen 386 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Değerli YKS adaylarımız, 14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim."
Eğitim 22.10.2021, 10:24