Yenimahalleli kursiyerler ders başı yaptı

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarında (YENİMEK) ders zili çalması ile kursiyerler 250 öğretmenin eşliğinde eğitimlere başladı.

Yenimahallelilerin talepleri ile kendini yenileyen ve her geçen gün büyümeye devam eden YENİMEK kurslarında; el sanatları, gümüş takı işçiliği, bilgisayar işletmenliği, fotoğraf çekimi, ilk yardım, cam şekillendirme, giyim üretim teknolojisi, pasta yapımı ve sunumu, seramik ve cam teknolojisi, emlak danışmanlığı, okuma yazma, bahçecilik ve geleneksel Türk Mutfağı gibi birbirinden farklı branşlarda 250 öğretmenin eşliğinde eğitimler verilmeye başladı.

20 noktada 20 bin kursiyer

Yenimahalle sakinlerinin kişisel gelişimi ve meslek edinimi için YENİMEK noktalarının büyük bir boşluğu doldurduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçe sakinlerimizin sosyal ve kültürel gelişimine büyük önem veriyoruz. Kendini geliştirmek ve meslek edinmek amacıyla YENİMEK kurslarına kayıt yaptıran vatandaşlarımızın sayısı 20 bine ulaştı. İlçemizin 20 farklı noktasında kurs hizmeti veriyoruz. YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Ayrıca bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor. Boş vaktini öğrenerek ve kendini geliştirerek geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızın yeni eğitim dönemi hayırlı olsun” dedi.