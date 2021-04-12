Yeni Uzaktan Eğitim 'Aileler evlerlne sanal gerçeklik odası kuruyor'

Yeni Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitimde Türkiye, bir yılı geride bıraktı. Son günlerde alınan yeni tedbirler ve illerin durumuna göre yerinde karar uygulamasıyla uzaktan eğitim, bir süre daha öğrencilerin vazgeçilmezi olacak.

Bu noktada tablet, bilgisayarla yetinmeyen aileler ise yeni arayışlara girerek eğitim teknolojilerine merak sardı. Ailelerin, sürükleyici, yenilikçi ve 3 boyutlu öğrenme ortamları sunan sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine olan ilgisi arttı. Aileler, sanal gerçeklik teknolojileriyle çocuklarına ilginç, pratik ve etkileşimli bir şekilde ders imkanlarının olmasını istiyor. Bu alanda en çok ilgi görenler ise 3 boyutlu nesneler tasarlama, kalbin içinde gezme ve çocuklara kendi elementini oluşturma imkânı veren uygulamalar.

Son dönemde ilgi arttı

Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarını bir bilgisayarda bir araya getiren teknoloji firması zSpace Türkiye Müfredat ve Eğitim Tasarım Uzmanı Elif Çilek Ataman, “Uzaktan eğitimle bir yılı geride bıraktık. Pandeminin ilk dönemlerinde uzaktan eğitimin geçici bir çözüm olduğu düşünülüyordu. Ancak gelinen noktada eğitime bir süre daha böyle devam edeceğimiz kesin gözüküyor. Öte yandan pandemi bitse dahi hibrit modellerin hayata geçmesi bekleniyor” dedi.

Ailelerin bu süreçte çocuklarının eğitimini ileri boyutlara taşımak istediğini belirten Ataman, “Online eğitimler öğrencilerle etkileşimli bir ders işleyebilmek için yeterli olmuyor. Çocuklar yaparak, yaşayarak, görerek öğrenmek istiyor. Bu nedenle aileler de artık sadece bir bilgisayar, tabletle yetinmiyor ve farklı teknoloji arayışlarına giriyorlar. Ailelerin eğitim teknolojileri alanına ilgileri arttı. Biz de zSpace olarak sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarını bir bilgisayarda bir araya getirdik. Kurumlar zSpace bilgisayarları ile lab kurarak çocuklar için sanal gerçeklik laboratuvarları oluşturuyorlar. Birçok özel okulda ve tasarım beceri atölyelerinde zSpace VR/AR teknolojisi kullanılıyor. Bunun yanı sıra bireysel kullanım alandaki çalışmalarımız da sürüyor. İleride her çocuk bir zSpace bilgisayar edinerek evinde birebir etkileşimli öğrenme imkanı bulabilecek” diye konuştu.

Merakı destekliyor

Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisinin hem donanım hem de yazılım paketi olarak yer aldığını söyleyen Ataman, “Eğitim alacak çocuklar gözlüğü taktıkları zaman bilgisayar ile eşleşme sağlanıyor. Fiziksel olarak yapılan kafa hareketlerini algılayıcı şekilde üç boyutlu gözlem ve keşif yapabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

zSpa ce sayesinde çocukların bir kalbin yapısına kadar inceleme fırsatı yakaladığına dikkat çeken Ataman, “Mimarlığa ilgisi olan bir çocuk aynı zamanda bir ev tasarımı da yapabiliyor. Burada yaptığı tasarımı üç boyutlu olarak görebiliyor. Merakı destekleyici şekilde çocukları yönlendirmiş oluyoruz. Bireysel alanda da çalışmalarımız mevcut, amacımız kişiselleştirilmiş öğrenmeyi mümkün kılabilmek. Çocuklar bu bilgisayarlarla etkileşime girdiğinde birebir öğrenme fırsatı yakalıyor” diye konuştu.

Uzaktan eğitimde kullanılabiliyor

Sanal gerçekliğin dersleri bilgi odaklı anlatımın ötesine taşıyıp, beceri odaklı dersler haline getireceğini dile getiren Ataman, “Bu teknoloji, uzaktan eğitimde kullanılabiliyor. Çocuklar bu teknolojiyle kaydedilmiş videoları deneyimleyebiliyorlar. Ya da öğretmenler sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak, öğrencilerin ekranlarına artırılmış gerçeklik modunda yansıtabiliyor. Bu teknoloji uzaktan eğitimde aktif bir şekilde kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Virüsün her aşaması görülüyor

Bu yazılımlar sayesinde öğrencilerin eğlenerek öğrenme fırsatı bulabildiğine dikkat çeken Ataman şunları söyledi: “Örneğin, grip virüsünü inceleyerek, insandan insana virüs nasıl bulaşıyor gibi durumları öğrenebiliyorlar. Bu yazılımda hapşırma yoluyla virüsün nasıl bulaştığını öğrenciler görüyorlar ve maske bilincini kazanabiliyorlar. Daha sonra virüsün vücuttaki belirtilerini ve iyileşme sürecini deneyimleyerek öğreniyorlar."