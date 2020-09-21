Yeni mahsul yer fıstığı tezgahlardaki yerini aldı

Milli yerfıstığı çeşidi Ayşehanım’ın fıstığının Eylül Ayı’nın ilk haftasından itibaren hasadının başladığını ve Tuğba Kuruyemiş olarak yeni mahsul fıstıkları en kısa sürede işleyerek tüketime sunduklarını belirten Gıda Mühendisi Ayşen Orhan, “Uygun miktarda tüketildiğinde kuruyemişin insan sağlığına çok önemli faydaları var. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle insanlarımız sağlıklı beslenmeye ve sağlıklı gıdalar tüketmeye daha çok önem veriyor diyerek yer fıstığının pek çok derde deva olduğunu söyledi.



Lezzetinin yanında yer fıstığının kötü kolesterol seviyesini düşürüp iyi kolestrol seviyesini yükseltmesi ile bilindiğini kaydeden Tuğba Kuruyemiş’in kabuklu gıdalardan sorumlu Gıda Mühendisi Ayşen Orhan “Bunun yanında yer fıstığı kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. E vitamini deposudur ve bundan dolayı da cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır. Aminoasit ve proteinler sayesinde vücudun sağlıklı bir şekilde büyümesini destekler. Omega 3 yağları içerir. Bu da saç dökülmesi ve kırılmasına karşı çok etkilidir. Aynı zamanda saçların parlak ve güçlü görünmelerine de yardım eder. İçerdiği yağlar vücut için çok faydalıdır. Seretonin hormonu üretimine yardımcı olan bir besindir. Seretonin yani mutluluk hormonu sayesinde depresyona karşı savaşır” diye konuştu.