Vali Gündüzöz: “Afetlere önceden hazır olmak son derece önemli”

Muş Valiliği koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yürütülen “Yerel Düzey 2022 Masabaşı ve Saha Tatbikatı”, 54 araç ve 342 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen tatbikat, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç’in, Muş Valisi İlker Gündüzöz ve paydaşlara brifing vermesiyle devam eden tatbikat, Murat Nehri’ndeki bir adacıkta mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anının canlı yayın görüntüsünün ekrana yansıtılmasıyla devam etti. Yapılan bilgilendirmelerin ardından sahadaki kurtarma operasyonları için start veren Vali Gündüzöz, beraberindekilerle birlikte tatbikatın düzenlendiği tren garı yakınındaki boş alana geçti. Buradaki güvenli alanda AFAD öncülüğündeki paydaşların da katılımıyla senaryo gereği hazırlanan deprem, yangın, göçük altından kurtarma, kimyasal sızıntı, trafik kazası ve afet sonrası alınacak tedbirler konulu sahneler canlandırıldı.

“Tatbikatları yapmazsanız afetlere hazırlıklı olamayabilirsiniz”

Gerçeği aratmayan tatbikatın sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, bugün hem koordinasyon merkezinden canlı bağlantı yapmak suretiyle hem de alanda bizzat izleyerek çok geniş bir tatbikat yaptıklarını söyledi. Tatbikatı AFAD’ın üstlendiğini ve paydaşlarının da bulunduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, “Jandarma, sağlık, itfaiye, emniyet, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşları ile diğer tüm birimler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü dahil burada yer aldılar. Tatbikatları yapmazsanız afetlere hazırlıklı olamayabilirsiniz. Onun için hem farkındalığı oluşturmak hem de personeli diri tutmak açısından bu tatbikatlar belli bir düzen içerisinde yapılmakta. Biz afet ülkesiyiz. Afetlere önceden hazır olmak son derece önemli. Afetlere hazırlıklı olma noktasında önemli bir husus planlama. Bu planlamayla birlikte yaptığınız planların sahada nasıl uygulandığında daha afet olmadan, o curcuna yaşanmadan test etmek, işte bugün bu yapıldı” dedi.

“Amaç deprem anında koordinasyonun mükemmelen yapılmasını temin etmek”

Yangın, deprem, kurtarma, kimyasal sızıntı, afet sonrasında alınan önlemler, Kızılay’ın aş çadırı kurmuş olması, konaklama çadırlarının kurulmuş olması ve UMKE’nin sağlık çadırını kurmuş olmasının gözden geçirildiğini kaydeden Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Buradaki amaç deprem anında koordinasyonun mükemmelen yapılmasını temin etmek. Emeği geçen AFAD teşkilatı başta olmak üzere kolluk kuvvetlerimize, belediyemize, sağlık teşkilatımıza, Kızılay’ımıza ve diğer tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Allah bu ülkeye afetler yaşatmasın ama her anda afet yaşayacakmış gibi hazırlıklı olmamız lazım. Bu hem bilimsel olarak böyle hem de dinimizin gereği böyle.”

Tatbikata Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün eşi Doç. Dr. Meşide Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilgili kamu kurum amirleri, STK’lar, dernekler ile gönüllüler katılım sağladı.