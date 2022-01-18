Vali Çeber’den kar tatili paylaşımı: “Atmacalarımın oy birliğiyle dedi ki; 19 Ocak Çarşamba tatil”

Rize’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Vali Kemal Çeber, yaptığı paylaşımda, "Atmacalarımın oy birliğiyle, en güzel değerlendirme ve yorumlarla dedi ki; 19 Ocak 2022 Çarşamba tatil. Valileri dedi ki, yeter ki siz isteyin" dedi.

Rize’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildi. Vali Kemal Çeber’in ise kar tatilini duyurduğu sosyal medya paylaşımları herkesi gülümsetti. Öğrencilere ‘atmacalarım’ diye hitap eden Vali Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili atmacalarım, yoğunluktan dolayı 2 gündür mesajlara bakamıyorum. Neler olmuş neler. İlçelerimizin farklı hava durumları nedeniyle verdikleri farklı tatil kararlarına sevinenler, üzülenler, kayanlar, düşenler, donanlar... Bazılarınızın üzüldüğünü gördüm şimdi ben de çok üzüldüm. Bu müdürler hepsi sizi çok sever buraları emanet ediyorum, üzmeyin atmacalarımı diyorum. İşlerini o kadar iyi yapıyorlar ki, biz ne yapar ne eder öğrencileri okulsuz bırakmayız diyorlar. Ben de ‘atmacalarım şartlar elverse siz gitmeyin deseniz bile okullarını ihmal etmez’ diyorum. Ey müdürler kusura bakmayın. Atmacalarımın oy birliğiyle, en güzel değerlendirme ve yorumlarla dedi ki; 19 Ocak 2022 Çarşamba tatil. Valileri dedi ki, yeter ki siz isteyin. Karın tadını benim için çıkarın lütfen, sağlığınıza ve pandemi kurallarına dikkat! Ve sizden son ricam; bu karda, buzda sizler için 24 saat köy yollarında fedakarca çalışan özel idare ekiplerimize ve kış koşullarıyla mücadele eden tüm görevlilerimize dua edin, özellikle gıda bulamayan hayvan dostlarımızı unutmayın."