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Uzmanlardan velilere okula uyum konusunda tavsiyeler

Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi Psikolog ve Aile Danışmanı Gülfidan Yılmaz, ebeveynlerin kaygıları davranışlarına yansıdığı sürece çocukların okula uyum sağlamakta zorluk yaşayacağını belirtti.

Eğitim 06.09.2021, 18:30
Uzmanlardan velilere okula uyum konusunda tavsiyeler

Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi Psikolog ve Aile Danışmanı Gülfidan Yılmaz, ebeveynlerin kaygıları davranışlarına yansıdığı sürece çocukların okula uyum sağlamakta zorluk yaşayacağını belirtti.

Psikolog Yılmaz, Covid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlanıldığını belirterek, “Sevgili anne-babalar, eğitim-öğretimin çocukların yaşamının doğal bir parçası olduğunu unutmayınız. Lütfen sadece çocuklarınızın büyüdüğüne tanıklık etmenin keyfini çıkarın. Unutmayın ki çocuklar okuldan korkmaz, ebeveynler okula bırakmaya korkar. Okulun ilk günü çocuğunuzla birlikte gidin. Ortama alışması için onunla sohbet edin ve kaygısını azaltmaya çalışın. Öğretmenle tanışın. Çocuğunuzun öğretmenini tanımanız hem sizin endişelerinizi azaltmaya hem de çocuğunuzun endişelerini azaltmaya yardımcı olur. Sabırlı olun. Çocuğunuz okulda sizsiz kalabilir. Ama kuşkusuz zamana ihtiyacı var, hemen alışmasını beklemeyin. Kendisine güvendiğiniz ve birkaç gün sonra okulda kendisini daha rahat hissedeceğini vurgulayın. Kaygınız sesinize, davranışınıza yansıdığı sürece çocuk okula uyum sağlamakta zorluk yaşar. Başkasıyla kıyaslamayın. Başka çocuklara bakıp ‘Bak o ağlıyor mu?’ demeyin. Okul alışverişine birlikte çıkın, mümkün oldukça seçimlerine saygı gösterin" dedi.

Okula gidecek çocukların Covid-19 tedbirleri alınarak gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, okula gidecek öğrencilerin yanlarında yedek maske ve dezenfektan bulundurması gerektiğini kaydetti.

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