Uzaktan eğitime yerli çözüm

Yüzde yüz bulut teknolojisine sahip entegre video konferans, uzaktan eğitim, dijital eğitim ve ders yönetim sistemi Vedubox, 1.000 kişinin uzaktan katılarak eğitim almasını sağladı. Gerçekleşen sosyal sorumluluk projesi ile yerli ve milli çözüm Vedubox, 1.000’in üzerinde öğrencinin uzaktan eğitim almasını sağladı.



Eğitim için özel olarak tasarlandı



Online özel ders sistemi, koçluk ve danışmanlık hizmetleri için özel olarak geliştirilen Vedubox, online eğitimin her alanda yaygınlaştığı günümüzde, özel ders sistemi altyapısını geliştirdi. Bu altyapı sayesinde, kurslar, akademiler, kariyer eğitim ve yabancı dil eğitim merkezleri, okullar, üniversiteler gibi eğitim kurumları internet üzerinden eğitim hizmetlerine aralıksız devam edebiliyor.



Uzaktan eğitim Vedubox ile daha kolay



Uygulamalarını yeni neslin beklentilerine göre şekillendirdiklerini belirten Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşçı internet üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir eğitim hizmeti sağladıklarını belirtiyor. Taşcı, sözlerine şöyle devam ediyor: “Vedubox kurslar, akademiler, kariyer, eğitim ve yabancı dil eğitim merkezleri, okullar, üniversiteler gibi her türlü eğitim kurumunun internet üzerinden e-eğitim hizmeti sunmasını sağlamak için tasarlanan bir LMS (Learning Management System – Eğitim Yönetim Sistemi) uygulaması. Uzaktan eğitim, online toplantı, sanal sınıf, webinar veya online yabancı dil eğitimi gibi platformlara küresel çapta video ve dijital içerik geliştirme hizmetleri sunuyoruz. Bu kapsamda gerçekleşmesine altyapı desteği verdiğimiz Türkiye’nin ilk uzaktan eğitim kampı projesi olan ’Hibritleşme Yolculuğu Eğitim Kampı’ bizim için özel bir konuma sahip. Bu kamp ile Türkiye’de bir ilkin gerçekleşmesine katkı sağladığımız için sevinçliyiz.”



Uzaktan eğitim kampı Türkiye’de ilk kez yapıldı



Hibrit Lider olmak üzere, Nesrin Fırat fikir liderliğinde uzman bir ekiple birlikte gerçekleştirilen Hibritleşme Yolculuğu Eğitim Kampı, 42 oturumda, işinin uzmanı farklı konuk ve konu başlığında gerçekleşti. Projenin hayata geçmesiyle ilgili konuşan Gelişim Mentoru ve eğitmen Nesrin Fırat, “Türkiye genelinde tüm üniversiteleri ve öğrencileri kapsayan kampın, 1.000 öğrenciye eş zamanlı ulaşabilmesini sistem sağlayıcısı Vedubox desteğiyle gerçekleştiğini belirtti. Fırat sözlerini şöyle sürdürdü: “Vedubox’un eğitime verdiği destek ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Ülkemizde farklı üniversite ve bölümlerde okuyan, birçok farklı ülkeden katılan 1.000’in üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz projenin hayata geçirilmesinde, ilk andan itibaren teknolojik altyapısı ile destek olan Vedubox’ a teşekkür ediyoruz.”