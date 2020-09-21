Uzaktan eğitime destek büyüyor

Eğitimde fırsat eşitliğini bütün çocuklara sağlamak için Kadıköy Belediyesi’nin 8 Eylül’de başlattığı bilgisayar destek kampanyası giderek tüm Türkiye’ye yayılıyor. Dijital destek kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler bilgisayar ve tabletlerini ‘Bir Bilgisayar Bir Gelecek’ kampanya kodunu kullanarak Yurtiçi Kargo şubelerinden ücretsiz olarak ulaştırabilecek.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak ikinci el ya da sıfır bilgisayar ve tabletler, Kadıköy Belediyesi ve Yurtiçi Kargo işbirliği ile sadece Kadıköy’den değil, Türkiye’nin dört bir köşesinden ücretsiz olarak gönderilebilecek.

Kadıköy Belediyesi’nin 8 Eylül tarihinde başlattığı ve diğer kurumlara da örnek olan “Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar” dijital destek kampanyası ile belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor. Belediye bünyesindeki Halkla İlişkiler Saha Birimi tarafından yürütülen kampanya çerçevesinde şimdiye kadar 63 bilgisayar bağışı yapıldı. Bağışlanan çoğunluğu ikinci el olan bilgisayarlar Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapılarak öğrencilerin kullanımına hazır hale getiriliyor. Bilgisayarların tamir edilmesi gerekiyorsa tamiri yapılıyor, formatlanıp eksik parçaları eklenerek bilgisayarlar teslim ediliyor. Bağışlanan bilgisayarlarda eski ya da yeni diye bir kriter aranmıyor, bilgisayarların çalışır ve sağlam durumda olup uzaktan eğitime elverişli olması gerekiyor. Bugüne kadar 428 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no’lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir, Halkla İlişkiler Saha Birimi'ni arayabilir ya da Yurtiçi Kargo aracılığıyla gönderim ücreti ödemeden ulaştırabilirler.

“BİR BİLGİSAYAR BİR GELECEK”

“Sen de katıl geleceği birlikte kuralım” sloganıyla yola çıkılan “Bir Bilgisayar Bir Gelecek” koduyla başlatılan kampanyaya Yurtiçi Kargo da destek verdi. Türkiye’nin dört bir yanından evindeki çalışır durumdaki bilgisayarı bağışlamak isteyen yurttaşlar, bilgisayarlarını ambalajlayarak en yakın Yurtiçi Kargo şubesine ulaştırabilir. Kargoların belediyeye ulaşması için alıcı kısmına şu bilgilerin girilmesi gerekiyor:

Müşteri kodu: 694586895

Alıcı adı: Kadıköy Belediyesi, Bir Bilgisayar Bir Gelecek Kampanyası

Adres: Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay cad. No:2 Kadıköy Belediyesi Ön Başkanlık Binası Halkla İlişkiler Birimi Kadıköy İstanbul

Ödeme Tipi: Alıcı ödemeli

Detaylı bilgi: 4445522