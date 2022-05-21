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Üniversitesini okuyup ticareti öğrendiği şehre spor lisesi yaptırıyor

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, üniversitesini okuyup ticaret yaptığı Trabzon’a büyük vefa örneği göstererek spor lisesi yaptırıyor.

Eğitim 21.05.2022, 17:23
Üniversitesini okuyup ticareti öğrendiği şehre spor lisesi yaptırıyor

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, üniversitesini okuyup ticaret yaptığı Trabzon’a büyük vefa örneği göstererek spor lisesi yaptırıyor.

Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılacak Akçaabat ilçesindeki Spor Lisesi Kompleksi’nin temeli bugün törenle atıldı. Törene Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile çok sayıda davetli katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, üniversite eğitimi için 1979 yılında Trabzon’a geldiğini ve KTÜ Fizik Bölümü mezunu olduğunu hatırlattı. “İkinci memleketim” diyerek tabir ettiği Trabzon’a hep kalıcı bir eser bırakmak niyetinde olduğunu kaydeden Erdemoğlu, “Trabzon’a 1979 yılında üniversite okumaya geldim. İşimiz halıcılık olduğu için Pazarkapı’ya halı satılan yerlere gittim. İlk orada ticarete başladım. Ben burada ticareti ama Gaziantep’te tüccarlığı öğrendim” dedi.

Eğitime her zaman aile olarak katkıları olduğunu belirten Erdemoğlu “İlk planda sadece spor lisesi yapacaktık daha sonra spor salonu ile yurt yapılacağını da öğrenince tüm bu kompleksi tek başımıza yapmaya karar verdik ve Vali beyle görüşerek gerekli prosedürleri tamamladık. Eskiden beri düşüncemdi. Trabzon’a kalıcı bir eser bırakmak istiyordum. Bu da bu yapımını üstlendiğimizi spor lisesi ile nasip oldu” diye konuştu.

Spor lisesinin bir spor şehri olan Trabzon’a çok yakışacağını da kaydeden İbrahim Erdemoğlu, spor lisesinden dünya çapında sporcuların yetişmesinin de en büyük temennisi olduğunu belirtti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise “Söğütlü Mahallemiz sahil kısmında Sebat Spor Tesislerinin hemen yan tarafında Akçaabatımıza ve Trabzonumuza önemli katkı sağlayacak, 4 katlı 16 derslikli lise, 2 katlı çok amaçlı spor salonu ve 5 katlı 144 kişilik öğrenci pansiyonu binasından oluşan Akçaabat Spor Lisesi Komplesi inşa ediliyor. Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi bir taraftan şehrimizin gençlerine akademik, kültürel, spor ve sanat alanlarında katkı sağlarken diğer taraftan da sporun gelişimi açısından Akçaabat’ımızda ulusal ve uluslararası alanda büyük katkılar sağlayacaktır. Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi inşaatının yapımını üstlenen Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı, hayırsever ve saygıdeğer insan İbrahim Erdemoğlu’na şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Spor Lisesi Kompleksinin Akçaabat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından spor lisesinin temeli atıldı.

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