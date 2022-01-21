Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasının Türkiye birincisi Batman’dan

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 23 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasında Türkiye birincisi olan Halit Taş’ı Bilim ve Sanat Merkezinde ağırladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran öğrencinin başarısını kutlayarak, hediye verdi. Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğrencisi Halit Taş ile bir süre sohbet eden Kurtaran, öğrencilerinin başarısının herkese gurur verdiğini söyledi. Kurtaran, “Öncelikle Halit Taş öğrencimizi kutluyorum. Uluslararası Kanguru Yarışmasında ülkemizi temsilen katılıp birinciliği elde etti. Ben hem kendisini hem öğretmenlerini hem de ailesini kutluyorum. Halit Taş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimizden. Uluslararası Kanguru Yarışması gerçekten çok prestijli bir yarışma. Halit de burada çok güzel bir başarı elde etti. Bundan sonraki süreçlerde de güzel sonuçlar elde edeceğinden eminim. Ben bir kez daha kendisini, öğretmenlerini ve ailesini tebrik ediyorum” dedi.

İlköğretim 7. sınıf öğrencisi olan Halit Taş matematiği çok sevdiğini ifade ederek, “En sevdiğim ders matematik. En iyi olduğum bir ders. Yarışmaya katılmama ailem yardımcı oldu. Sınav online yapıldı. Güzel sorular sordular. Sınavda birinci oldum. Daha sonra yüz yüze sınava tabi tuttular, orada da birinci oldum. Başarıyı sağlamamda ailem, okulum, öğretmenlerim etkili oldu. Büyüyünce inşallah yazılım mühendisi olmak istiyorum. Matematik güzel bir ders. Bence problem çözerek, soru çözerek, anlayarak bu dersi seveceklerdir. Zoru başarmanın yolu çalışmaktır” şeklinde konuştu.