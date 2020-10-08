Uluslararası iş ve girişimcilik konferansının 17’ncisi Türkiye’de yapılacak
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İGÜ) ACADEMY FOR GLOBAL BUSİNESS ADVANCEMENT KONFERANSINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. ‘KÜRESELLEŞMİŞ VE DİJİTALLEŞMİŞ BİR ÇAĞDA İŞ VE GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ’ KONULU KONFERANS KAPSAMINDA BİRÇOK YERLİ VE YABANCI BİLİM İNSANI BİR ARAYA GELECEK.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Academy for Global Business Advancement konferansına ev sahipliği yapacak. ‘Küreselleşmiş ve Dijitalleşmiş Bir Çağda İş ve Girişimciliğin Geliştirilmesi’ konulu konferans kapsamında birçok yerli ve yabancı bilim insanı bir araya gelecek.
Rekabetçi bildiriler, genel oturumlar, vaka çalışmaları, poster sunumları, öğrenci bildirileri ve panel oturumları şeklinde gerçekleştirilecek konferans 2-4 Temmuz 2021 tarihlerinde tüm katılımcılara açık olacak.
“Benzersiz bir küresel platform sağlamayı amaçlıyoruz”
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Uluslararası Academy for Global Business Advancement (AGBA) Başkanı ve CEO’su Prof. Dr. Zafar U. Ahmed, koordinatörlüğünü üstlendiği konferansın temel amacı hakkında açıklamalarda bulundu.
Prof. Ahmed, “Türkiye’de işletme ve girişimcilik alanındaki bilginin etkin bir şekilde ilerletilmesi için öncü fikirlerin mübadelesini kolaylaştırmak için benzersiz bir küresel platform sağlamayı amaçlıyoruz. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki iş ve girişimcilik konuları üzerine tartışmaların ve çok disiplinli sunumların yapılması için çalışıyoruz” diye konuştu.
Konferans için bildiriler İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça olarak 4 dilde kabul edilecek.
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2