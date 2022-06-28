Türk işaret dili eğitimi alan belediye personeline sertifika

Samsun Atakum Belediyesi’nde Türk işaret dili eğitimini başarıyla tamamlayan 25 personele sertifikaları verildi.

Atakum Belediyesi’nde vatandaşlarla birebir iletişimde olan birim personeli, İşaret Dili Eğitmeni ve Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Tugay Kurtgözlü tarafından verilen üç aylık Türk işaret dili eğitimini tamamladı. Eğitim alan 25 personele sertifikaları CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci tarafından verildi.

“İletişim haklarına saygı duyuyoruz”

Eğitimler sayesinde belediyenin özellikle çözüm merkezi gibi halkla iç içe olan birimlerinde işitme engelli vatandaşlara hizmet verildiğini kaydeden İşaret Dili Eğitmeni ve Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Tugay Kurtgözlü, "Daha önce de gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle önemli noktalarda hizmet veren personelimiz işaret dili öğrenerek işitme engelli yurttaşlarımızla iletişime geçebildi. Kurumumuzda Türk İşaret Dili bilen personel sayısını gün geçtikçe artırmak için çalışacağız. Burada aslında insan haklarına odaklı bir yaklaşım ile bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü işitme engelliler toplumda bir birey ancak en gözardı edilen noktadalar. İletişim konusunda haklarına yeteri kadar saygı gösterilmiyor. Biz Atakum Belediyesi olarak işitme engellilerin iletişim haklarına saygı duyuyoruz” dedi.

Personele teşekkür

Atakum Belediyesi’nin pek çok alanda engelli yurttaşlara yönelik yaptığı çalışmalar olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Engellilerin daha mutlu yaşayacağı bir Atakum için projeler üretmeye devam edeceğiz. Daha önce de personelimiz işaret dili eğitimi aldı ve işitme engelli yurttaşlarımızın belediye hizmetlerine kolayca erişebilmesine katkı sundu. Bizim toplumun ihtiyaçlarına yönelik her alanda kendimizi geliştirmemiz, araştırmamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Bu önemli derslere katkı sunan herkese, özellikle büyük bir özveri ile Türk İşaret Dili’ni öğrenmek için vakit ayıran personelimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Projeler dikkat çekti

Dezavantajlı bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projeleriyle dikkat çeken Atakum Belediyesi pandemi döneminde Türkiye’de ilk defa işitme engellilere yönelik şeffaf maske üretimi gerçekleştirdi. Şeffaf maske sayesinde işitme engelliler iletişim kurarken birbirlerinin ağız hareketlerini okuyabildi. Pandemi döneminde hayata geçirilen bir diğer proje de görüntülü çağrı merkezi oldu. İşitme engelli yurttaşlar evlerinde kaldığı süre içerisinde market, eczane gibi ihtiyaçlarını görüntülü çağrı merkezine ulaşarak Atakum Belediyesi’ne iletti. Halen destek için aktif olan hat, pandemi başından bugüne yaklaşık 20 bin çağrıya yanıt verdi. Türk işaret dilinin yaygınlaşması için de çalışmalar yapan Atakum Belediyesi, Duyum Kafe’de verilen ücretsiz derslerin yanı sıra işitme engelli bireylerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları bilgileri Türk işaret dili ile anlatan özel videolar içeren Türk İşaret Dili Akademisi isimli uzaktan eğitim platformu kurdu. Türkiye’de bir ilke daha imza atan Atakum Belediyesi oluşturduğu Sessiz Harita ile işitme engelli yurttaşların işaret dili bilen personele sahip ticari işletmelere erişebilmesi sağlandı.