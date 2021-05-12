Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Tüm inananların Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, mesajında Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Geylan, "Tüm dünyayı kasıp kavuran salgın nedeniyle bayram günlerini buruk geçirecek olsak da bir Ramazan Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. On bir ayın sultanı bir Ramazan’ı daha tamamlayarak bayrama kavuştuk. Sağlık, huzur ve sükunetin hakim olduğu nice bayramlar niyazıyla tüm inananların Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.

İlk kıblemiz Mescidi Aksa’ya yapılan saldırıyı da lanetleyen Geylan, "Terör devleti İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları maalesef Ramazan ayı boyunca da devam etti. Çocuk, genç, yaşlı demeden katliam yapan İsrail, Ortadoğu’da bir kez daha gözyaşının mimarı olmuştur. İsrail, insanlık dışı uygulamalarla Müslümanların kendi mabetlerinde ibadet etmelerine dahi engel olmakta, adeta zehirli bir yılan gibi Kudüs’ü ablukaya almaya çalışmaktadır. Son bir asırdır dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce masumun katili olanlara karşı Kudüs’ü savunmak tüm İslam aleminin görevidir. İslam coğrafyası, emperyalizmin projelerine ve İsrail işgaline karşı imani bir duruşla yekvücut olmayı beceremediği sürece böylesi hakaretlere maruz kalmaya devam edecektir. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır" ifadesini kullandı.

Çin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini de kınayan Geylan, "Doğu Türkistan meselesi de yıllardır dinmeyen yaramızdır. Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza yönelik baskı ve asimile politikası yürüten Çin yönetimini kınıyoruz. Tüm dünya tarafından Doğu Türkistan’ın çığlıkları duyulmalı, mazlumlara sahip çıkılmalıdır. Temennim odur ki insan hakları ihlallerinin son bulduğu, 21’inci yüzyılın soykırım utancının hesabının sorulduğu, zulüm altındaki soydaşlarımızın huzura kavuştuğu, Doğu Türkistan’ın hür ve müstakil bir devlet olarak tanındığı günleri en kısa zamanda yaşanmasıdır” dedi.

Geylan, bayramların milli birlik ve dayanışmanın güçlendirildiği, mazlumlara kucak açıldığı, hoşgörü ve merhametin sosyal hayatın temel dayanağı yapıldığı özel günler olduğunu söyleyerek, "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin önemini hatırlatan, millet olma bilincini pekiştiren ortak değerlerimizin başında gelmektedir. Dolayısıyla bayramlarımıza sahip çıkmak, aynı zamanda kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmak demektir ki, bu da milli varlığımızın teminatıdır" dedi.

Geylan, salgının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyada ve ülkemizde yakıcı etkisini sürdürdüğüne dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Covid-19 nedeniyle bu yıl da bayramlarda sevdiklerimizle buluşamamanın, onlarla doyasıya kucaklaşamamanın yani bayram coşkusunu hakkıyla yaşayamamanın mahzunluğu içerisindeyiz. Gönül isterdi ki, büyüklerimiz ziyaret edilsin, küçüklerimizin başı okşansın, bayram sevinci ailecek yaşansın. Ancak toplum sağlığı için doyasıya yaşayacağımız bayram coşkusu ve heyecanını önümüzdeki bayramlara ötelemek zorundayız. Bu vesileyle Covid-19 nedeniyle vefat eden bütün vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ayrıca milletimizin salgınla mücadelesinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza ve salgın süresince çocuklarımızın öğrenme kayıplarını telafi etmek için olağanüstü gayret ortaya koyan eğitim çalışanlarına milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yüce rabbimden niyazım odur ki bu musibetten ülkemiz ve insanlık alemi bir an önce kurtulur."

Bugün ekonomiden sosyal hayata kadar birçok alanda sıkıntı yaşayan ülkemizin bayram sıcaklığına ihtiyacı olduğunu belirten Geylan, "Toplum kesimlerinin yaşadığı sıkıntıları gidermenin yolu, kamu çalışanlarının, işçilerin, emeklilerin, işsizlerin kısacası toplum ekonomisinin itici gücü olan tüm kesimlerinin haklı taleplerine kulak verilmesidir" dedi.

Kamu çalışanlarının bayram müjdesine ihtiyacı olduğunu da bildiren Geylan, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarının da bu bayrama bayram ikramiyesi alarak girmesini arzu etmiştik. Ancak bu sağlanmadı. Şunu görmek gerekir ki devletimiz halihazırda 12 milyon 700 bin çalışan ve emeklisine bayram ikramiyesi verebilecek güçte ise görevi başındaki kamu çalışanlarına da bunu verebilir. Umuyoruz ki bu son derece makul talebimiz Kurban Bayramı’nda karşılık bulur. Maalesef atama bekleyen öğretmenlerimiz de Ramazan Bayramı’nı buruk geçiriyor. 2021 yılı için belirlenen 20 bin atama sayısı, 110 bin norm kadro ihtiyacı, uzaktan eğitim yapılmasına rağmen 70 bine ulaşan ücretli öğretmen sayısı, 500 binin üzerinde atama bekleyen öğretmen sayısı göz önüne alındığında çok yetersizdir. En geç ağustos ayına kadar ek 60 bin atama daha yapılmalı, bu öğretmenlerimiz yeni eğitim-öğretim yılı başında göreve başlatılmalıdır. Sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde gece demeden gündüz demeden, milletimizin selameti, devletimizin bekası için görev yapan kahraman Mehmetçiğimizin de bayramını kutluyorum. Allah onlardan razı olsun. Ayrıca en kıymetli varlıklarını evlatlarını milletin varlığına adayan şehit ailelerimizin de huzurlarında saygıyla eğiliyor, bayramlarını kutluyorum. Bu minvalde ülkemizin ve tüm mazlumların, özlemini duyduğumuz huzur dolu günlere kavuşması dileğiyle tüm inananların Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum."