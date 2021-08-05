Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini ya da matrahın yükseltilmesini istiyoruz"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini ya da matrahın yükseltilmesini istiyoruz" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, gündemde olan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ardı ardına yaşanan orman yangınlarına değinen Genel Başkan Geylan, "Devletimiz, milletimiz el ele vererek adeta bir seferberlik edası ile bu felaketin de üstesinden gelmek için büyük bir gayret ortaya koyuyor. Rabbim hepsine güç versin. Çok üzüntülüyüz, çok acılıyız ama şunu bir kez daha gururla ifade etmeliyim ki; milletimizin dar ve zor günlerde sağladığı birlik beraberlik refleksi bu felakette bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kadınlarımız, gençlerimiz, tüm vatandaşlarımız, kamu görevlileri ile birlikte canhıraş bir mücadele veriyor. Hepsine minnettarız” dedi.

“Kamu çalışanlarının sorunları, talepleri noktasında duruşumuzu ortaya koyacağız”

6. Dönem Toplu Sözleşme masasında çözüm bekleyen sorunların sonuca ulaştırılmasının gerekliliğini kaydeden Geylan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e de 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki yapıcı üslubundan dolayı teşekkür ederek, "2021 yılı 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin kamu görevlilerimize, emeklilerimize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şunu ifade etmek isteriz ki; Toplu Sözleşme masasında kamu çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi anlamında hangi tavır, hangi duruş ortaya konması gerekiyor ise Türkiye Kamu-Sen bu duruştan asla imtina etmeyecektir. Kamu çalışanlarının sorunları, talepleri masada hakkıyla müzakere edilmesi noktasında duruşumuzu ortaya koyacağız. Bu konuda bütün kamu çalışanları emin olsun” ifadelerine yer verdi.

“Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini ve matrahın yükseltilmesini istiyoruz”

Kamu çalışanlarının büyük bölümünün nisan ve mayıs ayı itibaren üst vergi dilimine geçmeye başladığını bildiren Geylan, “Vergide esas olan çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Daha kamu çalışanları maaşları cebine koymadan devlete vergisini ödüyor. Kamu çalışanlarının maaşı gelir vergisi nedeniyle yılsonuna doğru büyük düşüş gösteriyor. Bu noktada gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini ya da matrahın yükseltilmesini istiyoruz. Ki buçuk buçuk aldığımız maaş zamları da kuş olup uçmasın” şeklinde konuştu.

“Ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır”

Bütün ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını da talep eden Geylan, hem ek gösterge oranlarının artırılması hem de ek ödemelerin emekli kesintisine dahil edilmesinin emekli ikramiyesinde ve emekli maaşında ciddi oranda artış sağlayacağını söyledi. Bunun da emekliliği dolaylı olarak teşvik edeceğine dikkat çeken Geylan, “Sadece Milli Eğitim Bakanlığında ekonomik nedenlerle hak ettiği halde emekli olmayan 110 bin kişi var. Bu arkadaşlarımız emekli olduğunda yüz binlerce meslektaşımıza istihdam kapısı açılacak” diye konuştu.

“Öğretmenlere teşvik uygulaması getirilmelidir”

Öğretmenlere teşvik uygulaması getirilmesi gerektiğini de söyleyen Geylan, “Teşvik uygulaması ile öğretmenlerin gönüllü çalışması sağlanarak hem de mahrumiyet bölgelerindeki öğretmen açığını giderebilir. Yani elverişsiz koşullarda çalışan öğretmenlerimiz; ’Evet, ben diğer öğretmenlere göre daha zor şartlarda çalışıyorum ama devletimizde bunu görmezden gelmiyor.’ diyebilmelidir. Ki bu yapılırsa bilinmeli ki; sözleşmeli, çakılı istihdam modellerine dahi gerek kalmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.