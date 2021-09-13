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TÜBİTAK yarışmasında üçüncü olan Halid Yıldırım ödülünü Bakan Yardımcısı Özkan’dan aldı

Eskişehir’de “robot köpek” projesiyle TÜBİTAK 52’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda 3’üncü olan 18 yaşındaki Halid Yıldırım, ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un elinden aldı.

Eğitim 13.09.2021, 14:49
TÜBİTAK yarışmasında üçüncü olan Halid Yıldırım ödülünü Bakan Yardımcısı Özkan’dan aldı

Eskişehir’de “robot köpek” projesiyle TÜBİTAK 52’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda 3’üncü olan 18 yaşındaki Halid Yıldırım, ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un elinden aldı.


TÜBİTAK 52’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sergisi ve ödül töreni 24-25 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara ATO Congresium fuar ve sergi alanında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarışmada derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada Eskişehir’den dereceye giren Robotik Kodlama alanında “Kapasitesi ve Kabiliyeti Genişletilebilir Dört Ayaklı Modüler Robotik Araç (Robot Köpek) Tasarımı” projesi ile üçüncü olan Halid Yıldırım’a ödülü, Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından verildi.


Halid Yıldırım, projesine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ödülünü Bakan Yardımcısı Yavuz’dan almanın kendisini gururlandırdığını belirtti.

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