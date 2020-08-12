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Tekstil sektörü geleceğine kadro arıyor, maaş ve iş garantisi veriyor

Dunya.com'dan Vahap Munyar, tekstil sektörünün geleceğine ilişkin üniversitelerdeki tekstil bölümlerinin tercih edilmesine yönelik teşvikleri yazdı.

Eğitim 12.08.2020, 16:04
2011
Tekstil sektörü geleceğine kadro arıyor, maaş ve iş garantisi veriyor

GEÇEN yılın nisan ayı. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ile “Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması”nı konuşmak üzere buluşmuştuk.

Sohbette konu eğitimden açılınca 2017 yılı Ekim ayında Adana’da gerçekleşen toplantıyı anımsadım. Dönemin İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle başkanlığında, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Zeki Kıvanç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda öne çıkan mesajlardan biri şu oldu:

- Üniversitelerin tekstil bölümlerini tercih eden öğrencilerin sayısı sürekli düşüyor. Üniversiteler tekstille ilgili bölümlerini kapatabilir.

Toplantıda konuyla ilgili şu ortak görüş oluştu:

- Öğrencilerin tekstil bölümlerine yönelmesini sağlayacak formül geliştirmek gerekiyor.

Ben 2017’deki toplantıdan çıkan mesajı aktarınca Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz’le birlikte öncülük ettikleri, bütün bölgelerdeki Tekstil-Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nın (TTSİS) Yüksek Öğrenim Kurumu’yla (YÖK) imzaladığı protokolü paylaştı:

• Üniversiteye giriş sınavında ilk 20 binde yer alıp tekstil mühendisliğini seçen öğrenciye asgari ücret düzeyinde maaş bağlanacak.

• İlk 20-50 bine girip tekstil mühendisliğini seçen öğrenciye asgari ücretin yüzde 70’i kadar maaş verilecek.

• 50-80 binde yer alıp, tekstil mühendisliğini tercih eden öğrenciye asgari ücretin yüzde 50’si kadar maaş bağlanacak.

Uygulama için belirlenen kriterleri de aktardı:

• Öğrencinin ilk 5 tercihinden biri tekstil mühendisliği olacak ve o bölüme girecek.

• Her yıl 4 üzerinden 2.5 ortalamanın üzerinde başarı puanıyla eğitimini sürdürecek.

• Öğrenci, tekstil sektöründe en az 5 yıl çalışma taahhüdü verecek.

Sınava giren öğrenciler puanlarına göre üniversite ve bölüm tercihlerini yaparken, Mustafa Gültepe’yle geçen yıl başlattıkları, “Tercihim Tekstil Mühendisliği” projesinin gidişatını görüntülü platformda konuştum. Gültepe, geçen yılki sonuçlara işaret etti:

• Bölüm puanları yaklaşık 100 puan arttı.

• Kontenjanların doluluk oranı yüzde 42’den 92’ye çıktı.

• 2018’de sadece 2 fakülte kontenjanını doldurabilirken, 2019-2020 döneminde 13 fakülteden 9’unun kontenjanı doldu.

• Tekstil mühendisliğini tercih edenlerin sayısı yüzde 208 arttı.

Geçen yıl 92 öğrencinin projeden yararlanmaya hak kazandığını ve burslarının bağlandığını kaydetti:

- Son 10 yıldır mühendis düzeyinde insan kaynağı konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Geçen yıl başlattığımız projenin ilgi görmesi bize umut verdi. Projemiz artık hep var olacak.

Sadece teknolojiyle işlerin yürümediğinin altını çizdi:

- Eğitim kalitesi yüksek insan kaynağına ihtiyacımız var. Biz tekstil ve hazırgiyim sektörünün toplam ihracatı 30 milyar doları buluyor. Sektörümüzü geleceğe taşıyacak, ihracatımızı 60 milyar dolara çıkarmamıza omuz verecek gençleri aramızda görmek istiyoruz.

13 fakültede 500’e yakın öğrencinin eğitim gördüğünü vurguladı:

- Bunlardan 92’si bizim burs projemizden yararlanmaya hak kazandı. Projemizin tanıtımı, gençlerin dikkatini tekstil mühendisliğine yeniden çekmiş oldu.

Burs projesine dahil olan öğrencilerin iş konusuna dikkat çekti:

- Burs projemizden yararlanan öğrenciler staj yapacak işletme bulma konusunda sıkıntı yaşamayacak. Daha da önemlisi okulu bitirdiğinde işleri hazır olacak.

Öğrenciyken en az asgari ücretin yarısı kadar maaş (burs) al, mezun olunca iş kapısı hemen açılsın.

Bu fırsat kaçmaz değil mi?

Verdiğimiz burs yılda 5-6 milyon lirayı bulur

İSTANBUL Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe'ye, "Tercihim Tekstil Mühendisliği"projesine ayırdıkları yıllık bütçeyi sordum, yanıtladı:

- İlk yılımızda 92 öğrenciye verdiğimiz bursun toplamı 800bin lirayı buldu. Öğrencilerimize yılın 9 ayında burs ödemesi yapıyoruz. Geçen yıl ilk 20 binden projemize dahil olabilen yok. Dolayısıyla tam asgari ücret alan olmadı.

Bu yıl ilk 20 binden tekstil mühendisliğini tercih edecek öğrenciler olabileceğini kaydetti:

- Burs projemizde şu anda sayı sınırı yok. Dolayısıyla kriterlerimize uygun tekstil mühendisliği öğrencileri burs alacak. Bu yıl burs bütçemiz 2-2.5 milyon lirayı bulabilir.

İlk giren öğrencilerin 4'üncü sınıfa geçtiği yılki bütçeyle ilgili tahminini paylaştı:

- 4'ün yılımızda "Tercihim Tekstil Mühendisliği" bursunun toplamı 5-6 milyon liraya ulaşabilir.

92 öğrenciden 6’sı başarı kriterinin gerisinde kaldı

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, üniversite sınavı sıralamasına göre burs almaya hak kazanan tekstil mühendisliği öğrencilerinin eğitim döneminde tutturmaları gereken başarı kriterini anımsattı:

- Öğrenci, her yıl 4 üzerinden 2.5 ortalamanın üzerinde başarı puanıyla eğitimini sürdürecek.

Geçen yılki 92 öğrenciden 6'sının bu kriterin altında kaldığını vurguladı:

- 6 öğrencimiz bu dönem burs alamayacak. Yalnız, başarı oranı yeniden kriterimizi yakaladığı anda öğrencimiz burs kapsamına dönebilecek.

Girişimcilik şansı da var

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, endüstri mühendisi olduğunu, tekstil sektöründe 30 yılı doldurduğunu vurguladı:

- Ben 1.5 yıl üretim müdürü olarak çalıştım. Sonra 2 yıla yakın işletme müdürlüğü yaptım. Mustafa Küçük, Talu Tekstil'i kurarken genel müdürlük görevini üstlendim ve hissedar da oldum.

Kişisel örneğinden hareketle tekstil mühendisliğini tercih edecek öğrencilere şu mesajı verdi:

- 4-5 yıllık tecrübe sonrası hazırgiyim sektöründe girişimci olma şansı da var.

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