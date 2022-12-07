Tekerlekli sandalyesiyle arkadaşlarına rol model oldu

Isparta Kadir Boylu ortaokulunda eğitim gören Muhammet Eren bedensel engelini yaptığı sosyal aktiviteler ile aşıyor.

Isparta Kadir Boylu ortaokulunda eğitim gören 14 yaşındaki yüzde 99 bedensel engelli Muhammet Eren Agun tekerlekli sandalyesini engel olarak görmeyip okulda katıldığı faaliyetlerde arkadaşlarına rol model oluyor. Müzik öğretmeninin yardımıyla birçok enstrüman çalmayı öğrenen Muhammet Eren tekerlekli sandalyesinde çaldığı cura aleti ile aynı zamanda okulun müzik korosunda solistlik yapıyor. Çaldığı enstrümanlar ve katıldığı faaliyetler sayesinde okula gelmek için heyecanlandığını ve mutlu olduğunu belirten Muhammet Eren “Okula geldiğim ilk zamanlarda müzik öğretmenim sazı ve cura aletini çalmayı öğretti. Onun dışında farklı müzik aletleri de çalmak istiyorum. Şu an birçok parça öğrendim bunları çalınca hevesim artıyor ve okula mutlu geliyorum. ” dedi. Muhammet Eren büyüyünce basketbolcu ve müzisyen olmak istediğini dile getirdi.

Muhammet Eren’in okula ilk geldiği zamanlarda müziğe olan ilgisini keşfeden Kadir Boylu orta okulu müzik öğretmeni Emre İçöz “ Sadece Eren için değil bütün özel gereksinime ihtiyacı olan öğrencilerin özel bir ilgi alanlarının olduğunu düşünüyorum ve bu alanlarının bu yaşlarda geliştirdiğimiz takdirde bu öğrencilerimizin gelecek süreçte kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir psikolojik ortamın sağlanacağını düşünüyorum. O yüzden biz Muhammet Erenle bireysel çalışmalarımıza ağırlık verdik. Yetenekli olduğu için çabuk kavradı ailesi de bu konuda destekleyici yapısıyla kendisine güzel bir enstürman tahsis etti. Fiziksel şartlarına uygun bir enstrüman tercihi yaptık. Muhammet Eren cura ile okul orkestrasına renk kattı. Sesiyle ve enstrümanıyla bize yön vermekte ve yol göstermekte” şeklinde konuştu.

Okullarda her hangi bir yönüyle dezavantajlı pozisyonda bulunan öğrencilerin topluma kazandırılması ve diğer arkadaşları gibi okulu sahiplenmelerinin, yeteneklerinin en üst düzeyde geliştirilmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren okul müdürü Talha Terkin “Muhammet Eren okula ilk geldiği zaman müziğe olan yeteneğini fark ettik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden bu konuda istekte bulunduk onlarda sağolsunlar bizi kırmayıp okulumuzda bir müzik atölyesi kurulmasına vesile oldular. Sonrasında Eren’in müzikle kendisini daha iyi ifade etmeye başladığını ve gün be gün okula karşı ilgisinin attığını gördük. Konuşmalarının devamında eğitimin özel bireyler üzerinde ki etkilerinden bahseden Terkin “Eğitim tek düze bir yapı üzerine inşa edilen bir şey değil farklılıkları gözeten bireylerin bedensel, zihinsel, bilişsel yönlerinin tamamını esas alan yapıda olduğu için biz de bu çocuğumuzun da kendisini en iyi şekilde ifade etmesi için bir ortam sağlamayı vazife bildik. Bu tür çocuklarımıza karşı özel bir ilgimiz alakamız oluyor. Muhammet’in kendini bu şekilde ifade etmesi okula karşı çok güzel bir aidiyet duygusu geliştirmesine vesile oldu. arkadaşlarının onu daha çok benimsemesine katkıda bulundu ve en önemlisi kendisini değerli hissetmesine vesile oldu. Bu bizim için çok önemli bir duyguydu bunu da başardığımızı düşünüyorum. Sadece Muhammet Eren için değil herhangi bir yönüyle farklı olan çocuklarımıza da elimizden geldiğince onların gelişimine katkı sunacak hem fiziki ortam hem de psikolojik bir ortam oluşturup gelişimsel açıdan en üst düzeye çıkarmaya gayret gösteriyoruz” dedi.