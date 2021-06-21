TDV KAGEM bu yaz da gençlere ev sahipliği yapacak

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren (TDV KAGEM) yaz boyunca eğitici programlar hazırlayarak gençlerin yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine imkan tanıyacak.

TDV KAGEM, 2015 yılında başlattığı yaz okulunun bu yıl yedincisini gerçekleştirecek. Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere, bilimden sanata, iletişimden değerler eğitimine, psikolojiden doğaya kadar çeşitli söyleşilerin yanında atölye çalışmaları, ödüllü yarışmalar gibi gençlerin ilgisini çekebilecek ve öğrenirken eğlenebilecekleri etkinlikler gerçekleştirecek.

“Çocuklarımızın sıkılmadan heyecanla devam edebileceği çeşitli atölye çalışmaları ile renklendirdik”

Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, pandeminin de etkisiyle gençlerin yıl boyunca çok fazla etkinliğe katılamadığını, sosyal ortamlardan uzak durmak zorunda kaldıklarını belirtti.

KAGEM olarak düzenleyecekleri etkinliklerle gençleri bir yandan eğlendirirken bir yandan da öğrenmeye ve düşünmeye yönlendireceklerini ifade eden Efe, “Gençler bizim göz bebeğimiz. Bu sebeple gençlerin olduğu her yerde biz de varız. Yaz dönemi programlarımızda ortaokul ve lise öğrencilerimize TDV KAGEM Yaz Okulunu hazırladık. Çocuklarımızın sıkılmadan heyecanla devam edebileceği çeşitli atölye çalışmaları ile renklendirdik. Eğlenerek öğrenilen bilginin daha kalıcı olduğuna inanıyoruz. Yapılan araştırmalarda bunu destekler mahiyette. Yaptığımız çalışmalarda da bu faktörü mutlaka göz önünde bulunduruyor ve buna göre etkinlikler geliştirmeye gayret ediyoruz. Etkinliklerimize katılan çocuklarımızın bir sonraki yılı iple çektiğine şahit olmak da doğru bir iş yaptığımızı bize gösteriyor ve bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Ortaokul ve lise öğrencileri için planlanan yaz okulu etkinliklerinin ortaokul ayağı 5-14 Temmuz tarihleri arasında çevrimiçi olarak planlanırken lise öğrencileri için, 2-12 Ağustos tarihleri arasında maske ve mesafe kuralları göz önünde bulundurularak sınırlı sayıda yüz yüze yapılmasının planlandığını belirten Efe, kayıt bilgilerine TDV KAGEM sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini söyledi.