‘SUSFOOD2-FOSCH 2021’ kapsamında desteklenecek beş projeden biri İGÜ’den

SUSFOOD2-FOSCH 2021 ortak çağrı sonuçları belli oldu. Toplam 13 ülkeden, 195 araştırmacının, 31 ulusötesi projenin yer aldığı çağrıda İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan’ın danışmanı olduğu ‘’IPSUS-Geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilen ve bitki ve deniz yosunu proteinlerini kullanan iklim dostu yenilikçi gıdalar’’ başlıklı proje teklifi, desteklenmeye uygun bulundu.

Avrupa Birliği tarafından 2020-2021 yılında yapılan Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen, FOSC (Food Systems and Climate) ve SUSFOOD2 (Sustainable Food Production and consumption), araştırmacılar için ortaklaşa bir çağrıda bulundu. Çağrının temel amacı ise; gelecekte gıda sistemlerini daha sürdürülebilir hale getirilmesi için iklim değişikliği, sistem şokları ve sınırlı doğal kaynaklara karşı çözümler bulunmasını sağlamak. Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan’ın danışmanlığında sunulan; "IPSUS - Climate smart food innovation using plant and seaweed proteins from upcycled sources- Geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilen ve bitki ve deniz yosunu proteinlerini kullanan iklim dostu yenilikçi gıdalar’’ projesi, AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenecek beş projeden biri oldu.

Çağrı kapsamında desteklenecek araştırma projesinin, sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulmasında kaynakları verimli kullanan, iklim etkilerine dirençli ve yenilikçi çözümler sunan projeler olması beklendiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan; desteklenecek projelerin çok disiplinli bir gıda sistemiyle bütünleşik ve farklı paydaşları bir araya getiren bir yapıda olması beklendiğini ve bu çağrıya sunulan araştırma projesinin tüm kriterleri başarılı bir şekilde sağlayarak desteklenmeyi hak ettiğini belirtti.

Proje konsorsiyumunda Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Fas, Romanya’dan üniversiteler de bulunuyor. Toplam 1.5 milyon euro bütçeye sahip olan proje 3 yıl sürecek.