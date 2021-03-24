SUBÜ tam otonom elektrikli araç geliştirecek

SUBÜ TEKNOFEST 2021’e 3 elektrikli araçla katılacak. 2020 yılında yapılan yarışlarda ciddi başarılar elde eden Revolt, daha yüksek verimliliğe odaklanarak ‘Revolt Evo’ ismiyle yarışlarda yer alacak. Yeni bir hamle ile Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması için tam otonom araç hazırlanacak. Aynı yarışmada bir aracın ise yazılım altyapısı geliştirilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), TEKNOFEST kapsamında yer alan elektrikli araç kategorisi yarışları için hedef büyülttü. 2021 yılında yapılacak yarışlara 3 elektrikli araçla katılacak üniversitede 20’şer öğrenciden oluşan takımlar çalışmalara başladı. 2020 yılında düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışı’nda 3. sırada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Park’ta düzenlenen yarışta 2. sırada yer alan; Yerli Ürün Teşvik’te ise 3. olan üniversitenin elektrikli aracı Revolt, 2021 yılında ‘Revolt Evo’ ismiyle pistlerde olacak. SUBÜ, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması’nın Özgün Araç Kategorisi’nde Revolt ismiyle mücadele edecek. Ayrıca aynı yarışmanın Hazır Araç Kategorisi’nde ise İNARO-AİSET Takımı tarafından algoritma çalışmaları yapılacak araç pistte yer alacak.

"Öğrencilerimiz atölyeden çıkmıyor"

TÜBİTAK Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları için hedeflerinin 2021 yılında daha da büyük olduğunu söyleyen SUBÜ TETRA Elektromobil Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Boru, “Bu yıl aracımız ‘Revolt Evo’ ismiyle mücadele edecek. Verimlilik odaklı bu yarışta geçtiğimiz yıl 3 ödül birden toplamıştık. Elektrikli motorumuzu bir hocamız tasarlamış, birçok yenilikle başarıyı kucaklamıştık. Öğrencilerimiz pandemi koşullarına rağmen atölyeden çıkmıyorlar. Biz inanarak kısa sürede çok uzun mesafeler aldık. Motivasyonumuz ve devamlılığımız eksilmeden yeni gelen öğrencilerimize bu kültürü aktararak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

"Otonom için deneyim kazandık"

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması’nda yer almak için yeni kurulan SUBÜ AİSET Takımının Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Furkan Kamanlı, “Otonom araç yapabilecek deneyime kavuştuğumuzu düşünerek TEKNOFEST için yeni bir hamle yaptık. Özgün Araç Kategorisi’nde Revolt adıyla yarışacak tam otonom bir araç hazırlıyoruz. SUBÜ TETRA Elektromobil Topluluğu’ndaki eski öğrencilerimizin bu takıma katkıları oldukça fazla. Geçtiğimiz yıl insansız hava aracı yarışlarında 5. olan VECHÜR 2020 takımımızdan öğrencilerimiz de yeni takımımızda yer alıyorlar. 2021 yılı için hedefimiz dereceye girmek. Geçtiğimiz yıl bu kategoride yarışı sadece bir araç tamamlamıştı” diye konuştu.

Üretim hedeflerine katkı

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması’nın Hazır Araç Kategorisi’nde yarışacak İNARO-AİSET Takımının Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Atalı, “Bu yarış daha çok algoritma geliştirme üzerine kurulu. Bizim bu alanda yaptığımız çalışmalar ve ileri düzey eğitimler var. Takımdaki öğrencilerimize bunları aktararak otonom sistemi hazır bir aracın yazılım altyapısını oluşturacağız. Testleri Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde gerçekleştireceğiz. Daha çok laboratuvar çalışmaları odaklı yürüyeceğimiz bir süreç olacak. Bu çalışmaların öğrencilerimizin yazılım yönlerini geliştirmelerine ve ülkemizin bu doğrultudaki üretim hedeflerine katkı sağlamasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.