Sındırgı’da emekli öğretmenler unutulmadı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 24 Kasım öğretmenler gününde öğretmenler ve emekli öğretmenler bu yıl da unutulmadı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yeni yapılan ve ikinci yarıyıl itibari ile eğitime başlayan Cumhuriyet Ortaokulu ve İbrahim Ethem Akıncı İlk ve Orta Okulu öğretmenlerini ziyaret eden heyet daha sonra emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti. Pandemi yasaklarının esnetilmesi ile gelenek devam ettirildi. Emekli öğretmenler evlerine yapılan ziyaretten oldukça memnun olduklarını ifade ederek Başkan Yavaş’a teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve beraberinde ki heyet emekli öğretmenler in günlerini kutladı. “Bugünlere ulaşmamızı sağlayan ve bizlere büyük emekleri geçen öğretmenlerimizi asla unutmayız” diyen Başkan Yavaş, emekli öğretmenlere günün anısına hediye verdi.

Öğretmenlik en kutsal mesleklerden birisidir

Eski bir öğretmen olan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş eğitimin yeri ve zamanı olmadığını belirterek “ Düne kadar okullarda öğretmenlik yapıyorduk, şimdi ilçemizde bir öğretmen konumundayız. Bizler vatandaşlarımızdan yeni şeyler öğreniyoruz, bildiklerimizi de onlara öğretiyoruz. Aslında öğretmenlik bizim için hala devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada öğrencilerimize ve öğretmenlerimize güzel bir okul daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son olarak görev yaptığım Cumhuriyet Ortaokuluna yeni bir bina kazandırmak ve bugünde ziyaret edebilmek bizlere büyük mutluluk verdi. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz ziyaretlerimizle emekli öğretmenlerimizi unutmuyor, öğretmenler günü yemekleri ile öğretmenlerimizle buluşuyoruz. Öğretmen bir hedefi bir ideali ve bir ülkenin geleceği ile alakalı derdi kaygısı olan insandır. Kimi zaman okumayı öğretir, kimi zaman hayatı. Gelecek nesilleri yetiştirmek için hem bedenen hem ruhen çalışan, gayret eden ve ülkenin aslında bahçıvanıdır. O bahçeyi sulayan ve o bahçedeki en güzel çiçekleri yetiştiren birisi. Çocuklarımız da bizler için bir fidan ve sonrasında bir çiçek. Hedefe ulaştığında ise gölgesi olan ve meyve veren bir ağaç. İşte bu kutsal görevi yürüten, büyük Türkiye ideallerinde geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum.” Dedi.

Belediye personeli de öğretmenler gününü unutmadı

Mesleği öğretmenlik olan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve başkan yardımcısı Halil Aldemir’in öğretmenler günü de belediye personeli tarafından kutlandı. Günün anısına hediye takdim edildi. Aynı zamanda başkan Yavaş’ da Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezinde görev alan öğretmenlerin gününü kutladı.