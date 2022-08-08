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Sincan Belediyesi üniversite adaylarına rehberlik desteği

Ankara Sincan Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavının ardından üniversite için tercih yapan öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti verdi. Sincan Millet Kıraathanelerinde açılan rehberlik servislerinde uzman eğitmenler doğru tercihlerin yapılması için öğrencilere yardımcı oldu.

Eğitim 08.08.2022, 11:34
Sincan Belediyesi üniversite adaylarına rehberlik desteği

Ankara Sincan Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavının ardından üniversite için tercih yapan öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti verdi. Sincan Millet Kıraathanelerinde açılan rehberlik servislerinde uzman eğitmenler doğru tercihlerin yapılması için öğrencilere yardımcı oldu.

Sincan Belediyesi, Sınavın ardından gençlerin puanları, başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjanları, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak, geleceklerini belirleyecek doğru adımı atmaları ve sağlıklı tercih yapmaları noktasında öğrencilere destek verildi.

Sincan Belediyesi Millet Kıraathanelerinde kurulan ofislerde uzman eğitmenlerden tercih danışmanlığı hizmeti alan öğrenciler duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gençlere yönelik önemli projelere imza atan, onların sosyal ve eğitim süreçlerine her daim destek olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Eğitim yolculuğunun her adımında öğrencilerimizle birlikte ilerlemeye gayret gösteriyoruz. Tercih sürecinde de uzman eğitimcilerimiz rehberlik hizmeti verdi. Söz verdiğimiz gibi her yolda siz gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz“ açıklamasında bulundu.

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