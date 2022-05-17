Siirt’te üretilen bu silah nesli tükenmekte olan hayvanların avlanmasını engelleyecek

Siirt’te Türk Telekom Fen Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 56 proje tanıtıldı. Fuarda, öğrencilerin bilinçsiz avcılığı engellemek için bir silah tasarladıkları ve tasarlanan silah ile nesli tükenmekte olan canlıları algılayıp onlara ateş edilmesini engellediği belirtildi. Öğrenciler tarafından tasarlanan silah projesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Arkadaşı ile bilinçsiz avcılığı önlemek amacıyla böyle bir silah tasarladıklarını dile getiren Türk Telekom Fen Lisesi öğrencisi Muhammet Emre Göztok, yaptıkları silahın nesli tükenmekte olan hayvanları koruyacağını söyledi. Göztok, “Silahımızın donanımsal özelliklerinden bahsedecek olursak burada bir algılama sensörümüz var karşıdaki canlıyı görüyor ve algılama sensörü görüntüyü buraya işliyor. Aynı lens uygulamaları gibi çalışıyor görüntüyü işledikten sonra kodlarımızla oluşturduğumuz düzenek karşıdaki canlının nesli tükenmekte olup, olmadığını anlıyor ve buna göre tetiği kapatıyor ya da vurmaya izin vermiyor” dedi.

Muharrem Yılmaz adlı öğrenci ise, “Bilinçsiz avcılığı engellemek için bir tane silah tasarladık. Tasarlamış olduğumuz silah nesli tükenmekte olan canlıları algılayıp onlara ateş edilmesini engelliyor. Bu sayede nesli tehlikede olan canlıların gelecek nesillere bırakabileceğimiz düşünüyoruz” diye konuştu.

56 başarılı projenin fuarda ilgi gördüğünü ifade eden Türk Telekom Fen Lisesi Okul Müdürü İdris Yolbaş, fuarda en ilgi çekenin nesli tükenmekte olan hayvanların avlanmasını engel olan silah olduğunu belirtti. Yolbaş, “TÜBİTAK projesinde 34 başvuru yaptık. Bir projemiz bölge finallerine kaldı. Türkiye finallerinde bizi temsil edecekler. 14 adet patent başvurumuz oldu, TEKNOFESTE’de 12 adet başvurumuz oldu. Bugünde burada 4006 Bilim Fuarı’nı gerçekleştirmekteyiz. 56 projeyle gerçekleştiriyoruz. En ilgi çeken projelerimizden bir tanesi de bu silah projesi oldu. Buradaki projenin amacı nesli tükenmekte olan hayvanların avlanmasına engel olmaktır. Bu projelerde emeği geçen bütün öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Fuarın açılışına Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, milli eğitim şube müdürleri, kurum müdürleri, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.