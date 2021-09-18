Şefkatli ellerden yoksul öğrencilere 102 çift ayakkabı desteği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gerçekleştirdiği sosyal çalışmalarla yoksul ailelerin umut ışığı olan Şefkat Evleri Derneği 102 öğrencinin ayakkabı ihtiyacını karşıladı.

Yardımseverlerle ihtiyaç sahibi insanların arasında görünmez bir köprü kurmayı başaran dernek başkanı Fatma Cavlı’nın öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle belirlenen 102 öğrenci için temin edilen ayakkabılar, okul idarecileri tarafından ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’a teslim edildi.

Ayakkabıları teslim alan Müdür Bahadır, eğitim camiaı adına Ayvalık’ın Fatma Annesi’ne teşekkür etti.