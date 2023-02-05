Şanlıurfa’da okullara kar engeli

Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi. Vali Ayhan’ın açıklamasında, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat’ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın" ifadelerine yer verildi.