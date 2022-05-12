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Safranbolu’da öğrencilerden örnek davranış

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" etkinlikleri çerçevesinde, kimsesiz, yaşlı ve engelliler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tadilat ve tamirat işleri öğrenciler tarafından yapılıyor.

Eğitim 12.05.2022, 14:44
Safranbolu’da öğrencilerden örnek davranış

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" etkinlikleri çerçevesinde, kimsesiz, yaşlı ve engelliler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tadilat ve tamirat işleri öğrenciler tarafından yapılıyor.

Safranbolu’da projesince ilk olarak belirlenen kriterlere uygun bireylerin tespiti proje komisyonunca yapıldı. Akabinde, Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşturulan öğrenci grubu, öğretmenleri koordinatörlüğünde tespiti yapılan ailelerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda, eğitim aldığı alan dala göre faaliyetlerini yürüttü. Bazı hanelerin mutfak dolapları, merdiven trabzanları, oturma gruplarının ve dolapların gevşeyen kapakları ile kulplarının tamirini, bir diğer proje ekibi ise elektrik, su tesisatı ve anahtarların tamir ve bakımıyla, bir kısmı ise evin boyasıyla ve talep edilen yönleriyle ilgilendi. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, projenin okullarda öğrenim gören öğrencilerin, sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla uygulandığını ifade etti. İlçe içinde ihtiyaç ve talepleri tespit edilen belirli sayıdaki vatandaşların evlerinin bazı bölümlerinin küçük bakım ve onarımlarıyla, kullanılamaz veya yıpranmış durumdaki eşyalarının tamir ya da değişim gerektiren onarımlarının yapıldığını ifade eden Gümüş, bireylerin hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların önemli olduğunu söyledi. Bu faaliyetler ile gönüllere dokunulduğunu toplum içeresinde yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştirildiğini, gelecek kuşaklara aktarıldığını belirten Gümüş, "İnsan, doğası gereği toplumsal bir varlıktır. Yalnız yaşaması mümkün değildir. Birlikte yaşamanın gereği olan dayanışma ile insanlar yardımlaşmayı, birlikte iş yapmayı öğrenirler. Dayanışma sayesinde insanlar daha çabuk ve daha çok iş yapabilir. Bu bağlamda öğrencilerimizde bu aktivitelerle bu güzelliklerimizi geleceğe taşıyacaklardır. Bu aktivitelerde kişilerin yüzlerindeki tebessüm bizleri oldukça mutlu etmektedir" dedi.

Gümüş, projenin hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Safranbolu Kaymakamımı Mehmet Türköz, tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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