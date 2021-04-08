Radikal Eğitim Kurumlarından çevre dostu hareket

Radikal Eğitim Kurumları, çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilerin karbon salınımı hakkında bilinçlenmesi için bir proje başlattı. Proje dahilinde gerçekleştirilen çekiliş ile toplamda 50 öğrenciye sıfır karbon emisyonuna sahip, çevre dostu scooterlar dağıtıldı.

İzmir’in köklü eğitim kurumlarından olan Radikal Eğitim Kurumları, karbon salınımı hakkında genç nesilleri bilinçlendirmek amacı ile bir proje başlattı. Projede öğrencilere sıfır karbon emisyonuna sahip, çevre dostu scooterlar dağıtılması için sosyal medya üzerinden bir çekiliş yapıldı. Çekiliş sonucunda scooter almaya hak kazanan 50 öğrenciye hediyeleri, Özel Bornova Radikal Okulları kampüsünde törenle teslim edildi.

“Karbon emisyonu hakkında bilinçli bir nesil yetiştirmek istiyoruz”

Scooter almaya hak kazanan öğrencilere hediyelerinin teslim edildiği törende konuşan Radikal Okulları Genel Müdürü Melih Topaloğlu, "Radikal Eğitim Kurumları olarak dünyada birçok ülkenin sıfır karbonlu şehirler oluşturmak istediğini görüyoruz. Bu sebeple gençlerde bir farkındalık oluşturmak için sıfır karbon emisyonuna sahip, doğaya ve çevreye dost scooterlar dağıtmayı amaçladık. Sosyal medya hesabımız üzerinden düzenlediğimiz çekilişle İzmir’in dört bir yanından gelen 50 öğrenciye bugün düzenlenen tören ile scooterlerini teslim ediyoruz. Tabi öğrencilerimize trafiğe çıktıklarında kask, bileklik ve dizlik takmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatarak iyi günlerde kullanmalarını diliyorum” diye konuştu.